Gasly : On ne pouvait pas rêver meilleur week-end

Alors que les prétendants au titre de cette année volent la vedette, un pilote comme Pierre Gasly vaque à ses occupations avec sobriété, livrant la marchandise comme sa quatrième place au Mexique, car il ne pouvait rêver meilleur week-end.

Gasly a été le cheval noir de la saison 2021 de Formule 1 jusqu’à présent, dépassant son poids et offrant des performances impressionnantes pour battre les meilleures équipes de milieu de terrain dans une voiture qui n’est pas censée être à l’avant-garde du milieu de terrain.

Sa performance au Grand Prix de Mexico 2021 était un autre exemple de l’excellence discrète du Français, gardant les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc à distance pour prendre une excellente quatrième.

« Je suis extrêmement heureux, P4 est un si bon résultat et nous ne pouvions pas demander un meilleur week-end », a déclaré Gasly dans le communiqué de presse d’AlphaTauri.

« Tout était sous contrôle avec Charles derrière, j’ai réussi à bien m’en sortir et à bien gérer toute la course depuis la quatrième position », a-t-il révélé.

« Ce week-end, la voiture a vraiment été là, nous avons livré hier en Quali, puis de nouveau en course aujourd’hui et finir devant Ferrari, c’est toujours aussi bien.

« Nous sommes à égalité de points avec Alpine maintenant, c’est mon plan personnel de livrer la cinquième place du championnat à Franz et à toute l’équipe – un beau cadeau de Noël bien mérité – donc nous continuerons à pousser pour cela », a déclaré le joueur de 25 ans. -vieux juré.

« La façon dont nous travaillons actuellement en équipe, je pense que nous pourrons trouver nos chances dans les prochaines courses », a conclu avec confiance le vainqueur du Grand Prix d’Italie 2020.

Le patron de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, a réfléchi au week-end au Mexique, qui a vu leur équipe senior Red Bull remporter une victoire et une troisième.

« Grandes félicitations à Max, cette victoire signifie un grand pas vers la possibilité de remporter le championnat », a-t-il déclaré.

« C’était merveilleux de revenir ici au Mexique. Il y a tellement de fans de Formule 1 et c’est vraiment excitant de voir toutes les tribunes pleines de passionnés.

« C’était très intéressant de voir Checo, surtout dans les derniers tours, se battre tout en poursuivant Hamilton. »

Tost était ravi du résultat de son Gasly, et de la façon dont il a géré son week-end, en capitalisant sur les opportunités qui se présentaient.

« De notre côté, je dois dire que nous avons eu un week-end très réussi », a insisté l’Autrichien. « Pierre s’est qualifié hier en cinquième position et la stratégie était claire aujourd’hui : il devait survivre dans le premier virage, garder les Ferrari derrière et ramener P5 à la maison.

« En raison de la rotation de Bottas dans le premier tour, il a pu remonter à la quatrième place et il l’a défendu jusqu’au drapeau à damier. »

Tost a salué l’engin de course de Gasly et a déclaré : « Nous savons à quel point il est difficile ici au Mexique de gérer les pneus et les freins à cette altitude, et Pierre a été incroyable pendant toute la course, se comportant de manière très professionnelle.

« Pierre et l’équipe ont fait un travail fantastique tout au long du week-end et la voiture a montré de très bonnes performances », a résumé le pilote de 65 ans.

Ce fut un cas de fortunes diverses pour l’équipe basée à Faenza, l’autre pilote, Yuki Tsunoda, sorti de la course lors du premier virage. Tost a commenté la course de sa recrue.

« Yuki a été un peu malheureux aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Il a dû partir de la 17e place à cause du changement de groupe motopropulseur, puis dans le premier virage, Ocon l’a percuté, il n’a donc pas pu continuer la course car la voiture était trop endommagée.

« Il a montré un bon rythme tout au long du week-end et j’ai hâte de voir comment il se comportera maintenant pour le reste de la saison.

« Nous espérons que nous n’aurons plus de pénalités à prendre, ce qui signifie qu’il devrait être dans le top 10 et marquer régulièrement des points dans les courses restantes », a espéré Tost.

« Nous allons maintenant nous préparer pour Sao Paulo où j’espère que nous pourrons montrer une performance similaire. Nous aurons les qualifications Sprint, mais avoir une voiture rapide devrait certainement aider », a conclu le patron de l’équipe.

Tsunoda a déploré un mauvais week-end, où il a raté ses qualifications lors de son dernier tour en Q3, et fait l’objet de la rage de Red Bull car il a été jugé responsable de la ruine des efforts de qualification de Max Verstappen et Sergio Perez, cédant la première ligne à Mercedes.

« C’est vraiment dommage, la voiture a été bonne ici et, même si cela n’allait pas être facile, je pense qu’il aurait encore pu y avoir une opportunité de marquer des points aujourd’hui », a déclaré le rookie japonais.

« C’est juste malheureux, la voiture à côté de moi a été prise en sandwich et ensuite j’ai été touché, ces choses arrivent cependant en course.

« Dans l’ensemble, cette semaine de course a été très bonne, car les performances de la voiture ont été solides, donc c’est tellement décevant de ne pas terminer la course », a conclu Tsunoda.

Avec ce résultat, AlphaTauri est désormais à égalité avec Alpine avec 106 points au championnat des constructeurs, à quatre courses de la fin.