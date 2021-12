Gasly prédit que Verstappen remportera le titre s’il est toujours en tête après Djeddah

Au sommaire : Pierre Gasly pense que Max Verstappen devrait être le favori pour remporter le titre 2021, surtout s’il quitte Djeddah avec une avance de points.

Gasly : Verstappen a l’avantage du championnatLe pilote d’AlphaTauri Gasly s’attend à ce que le rival de Verstappen, Lewis Hamilton, soit très compétitif à Djeddah ce week-end, mais a fait basculer son ancien coéquipier pour l’emporter.

« Max a l’avantage du point », a déclaré Gasly. « Je le vois gagner à la fin, et il a deux courses. Cela ne fait que deux courses, il a huit points d’avance, donc il est clairement dans la meilleure position.

Cependant, Gasly a ajouté : « Je ne pense pas que ce sera facile » pour Verstappen ce week-end. « Je pense que Mercedes va être très forte ici.

« Mais s’il arrive à Abu Dhabi avec l’avantage de points, je pense qu’il va remporter le championnat. »

Gasly a dit qu’il était heureux de voir un combat « divertissant » pour le championnat cette année.

« Nous verrons qui gagnera à la fin, mais c’est évidemment ce que nous voulons voir de plus en plus à l’avenir, et espérons-le avec encore plus de voitures se battant pour le championnat. »

Leclerc : le châssis fissuré du Losail est « bizarre »

Ferrari n’a pas encore complètement compris les problèmes qu’il a rencontrés avec un châssis fissuré lors des qualifications pour le Grand Prix du Qatar. Le problème a été découvert après les qualifications, ce qui signifiait que ses mécaniciens devaient travailler rapidement pour changer de châssis avant la course.

« La voiture était bizarre », a expliqué Leclerc. « Nous n’avons pas encore fait toutes les vérifications de ce châssis.

« Dans quelle mesure cela a-t-il affecté la performance ? Je ne sais pas. Mais je n’avais tout simplement pas le bon feeling pour me qualifier.

Red Bull propose toutes les configurations d’aileron arrière possibles pour Djeddah

Sergio Perez a déclaré que les inquiétudes concernant les limites de Red Bull sur une configuration d’appui moyen ne devraient pas être un facteur lors du Grand Prix d’Arabie saoudite. L’équipe est passée à son aileron arrière à force d’appui maximale au Qatar après avoir rencontré d’autres problèmes avec un aileron plus mince battant à grande vitesse.

« Je pense que tout est sous contrôle et [we have] aucun problème avec cela », a déclaré Perez. Il a confirmé que « nous avons tous les ailerons arrière disponibles sur notre voiture » pour la course de Djeddah.

Mortara le plus rapide des tests de pré-saison de Formule E

Edoardo Mortara a réalisé le meilleur temps au tour global lors des essais de pré-saison de Formule E à Valence. Le pilote Venturi, dont la voiture est équipée du groupe motopropulseur du champion en titre Mercedes, a réalisé un temps de 1’25.763, soit près d’une seconde de moins que le précédent record du pilote d’usine Mercedes Stoffel Vandoorne.

Les temps au tour étaient nettement plus lents que lors des essais de l’année précédente, lorsque Max Günther avait réalisé le meilleur tour en 1’11.760, car cette année la Formule E utilisait le tracé ajusté, avec des chicanes ajoutées, qu’elle avait fait pour l’Eprix de Valence. Au cours de la saison précédente, même la chicane utilisée les années précédentes sur la ligne droite de départ/d’arrivée a été supprimée dans le but d’économiser la carrosserie tandis que FE se précipitait pour des pièces de rechange pendant la pandémie.

Arabie saoudite : les événements de la F1 risquent d’abuser du blanchiment à la chaux (Human Rights Watch)

« Pour respecter ses engagements en matière de droits humains et éviter de contribuer à blanchir la réputation du gouvernement saoudien, le Formula One Group et les artistes participants devraient saisir cette occasion pour exhorter publiquement les autorités saoudiennes à libérer les dissidents et militants des droits humains injustement détenus, y compris ceux détenus ou soumis à des restrictions pour avoir défendu le droit de conduire ou pour refuser de participer à des événements de Formule 1. »

Lewis Hamilton : j’ai refusé Anna Wintour – je ne peux pas me permettre d’attraper Covid (The Times – abonnement requis)

« Hamilton : ‘Hier soir, c’était les British Fashion Awards et j’étais censé être sur une très belle table et m’asseoir avec Anna et je me suis dit ‘Je dois m’entraîner, je dois être concentré, je ne peux pas risque d’attraper Covid. J’ai fait tous les sacrifices.' »

Des mots clairs de Bernie Ecclestone : Hamilton aurait dû démissionner pour Schumi (RTL)

« Ecclestone : ‘En fait, je suis surpris que Lewis n’ait pas dit en début d’année : je démissionne, je ne veux pas gagner plus de courses ou de championnats du monde que Michael.' »

Courir pour Sir Frank et se souvenir de son héritage (Nicholas Latifi)

« Il vivait essentiellement à l’usine. Lorsque je faisais une petite pause pendant les sessions de simulation, je le voyais souvent dehors prendre une bouffée d’air frais, inspecter les environs et bavarder avec les employés lorsqu’ils passaient. »

Piastri s’attend à de nombreuses variables sur le circuit « unique » de Djeddah, mais reste confiant de pouvoir étendre son avance au titre (Formule 2)

« Il y aura quelques variables. Les drapeaux jaunes seront importants car c’est un circuit urbain et la marge d’erreur sur un circuit comme celui-ci est pratiquement nulle. Il y a quelques autres incontrôlables, mais en termes de ce que je peux contrôle, je suis convaincu que nous pouvons être rapides. »

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à figurer dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

Né aujourd’hui en 1924 : Roberto Mieres, qui marqua trois quatrièmes places en F1 mais ne monta jamais sur le podium.

