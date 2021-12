Gasly reçoit un avertissement pour avoir entravé Sainz en Q2 – .

Les commissaires sportifs ont donné un avertissement officiel à Pierre Gasly après que le pilote AlphaTauri ait gêné Carlos Sainz Jnr dans un tour lent en Q2.

Gasly a été convoqué par les commissaires, avec Sainz, à la conclusion de la qualification après avoir prétendument entravé la Ferrari pendant la Q2. Après avoir entendu les deux pilotes, les commissaires sportifs ont choisi de ne pas infliger de pénalité à Gasly car aucun des deux pilotes n’était sur un tour rapide au moment où Gasly a bloqué Sainz.

La décision des commissaires sportifs expliquait que « le conducteur de la voiture 10 a déclaré avoir vu la voiture 55 approcher et penser qu’elle allait passer à gauche, selon lui, ayant laissé suffisamment de place pour le faire. Il a ensuite vu la voiture 55 se déplacer vers la droite et s’est déplacée plus à gauche pour lui laisser de la place pour passer.

Selon les stewards, Sainz a assumé une certaine responsabilité dans l’incident, affirmant que « le conducteur de la voiture 55 a déclaré qu’il avait eu un » moment de confusion « et est donc parti à droite au dernier moment ».

La décision de ne pas pénaliser Gasly plus qu’un avertissement était justifiée car « aucune des voitures n’était sur un tour rapide, et c’est un point important pour les commissaires sportifs lorsqu’ils décident d’émettre un avertissement officiel au lieu de toute autre pénalité.

Le document continue avec un avertissement aux équipes pour la course de dimanche à Djeddah, déclarant que « les commissaires sportifs profitent de cette occasion pour souligner à toutes les équipes qu’en raison de la nature de ce circuit, il est essentiel que des communications radio efficaces et opportunes soient faites à leurs pilotes à propos de voitures qui peuvent dépasser pendant la course (dans le cas des voitures doublées).

Lewis Hamilton a fait l’objet d’une enquête avant les qualifications pour avoir entravé Nikita Mazepin lors des troisièmes essais, mais a reçu une réprimande, car il n’avait pas été informé de l’approche du pilote Haas.

