Gasly soupçonne que le gravier a causé une crevaison ruineuse

Au rassemblement : Pierre Gasly soupçonne des graviers d’avoir causé sa crevaison à l’issue du Grand Prix de Grande-Bretagne.

En bref

Gasly : Une crevaison en fin de course est venue du gravier Gasly courait à la neuvième place jusqu’à ce qu’il soit contraint de passer au stand au 47e tour du Grand Prix de Grande-Bretagne, après avoir subi une crevaison à l’arrière gauche. Il soupçonne que le gravier traîné sur la piste par un rival a causé l’échec.

“Je ne sais pas qui a traversé le gravier au virage sept, mais il y avait du gravier sur la piste et je suis passé par là et j’ai eu une crevaison à l’arrière gauche”, a-t-il déclaré.

« Honnêtement, je n’ai pas de mots parce que c’était un week-end si difficile. Nous étions dans les points à cinq tours de la fin et puis, je ne sais pas, quelqu’un est parti dans le virage sept et puis nous avons eu une crevaison et j’ai dû boxer avec cinq tours à faire parce que l’arrière gauche était crevé.

« Honnêtement, c’est tellement frustrant parce que, comme je l’ai dit, ce fut l’un des week-ends les plus difficiles de la saison et nous avons réussi à revenir aux points et au final, à perdre de rien, juste pour une crevaison juste au la fin est très frustrante.

Verstappen est sorti de l’hôpital sans blessure

Tard dimanche, Red Bull a publié une déclaration confirmant que Max Verstappen a été libéré de l’hôpital, après avoir été emmené pour des contrôles supplémentaires à la suite de son crash 51G à Copse lors du premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne.

«Nous sommes heureux de confirmer que Max est sorti de l’hôpital à 22h00 ce soir, à la suite d’un examen médical approfondi, sans aucune blessure majeure.

“Max et l’équipe tiennent à remercier les Marshalls au bord de la piste et le personnel médical pour leurs soins exceptionnels à la fois sur place à Silverstone et à l’hôpital de Coventry.”

Alonso : septième place, le rythme le plus fort d’Alpine à ce jour

Alonso était satisfait de sa septième place. Fernando Alonso a décrit le Grand Prix de Grande-Bretagne comme le meilleur d’Alpine pour un rythme pur depuis son retour en Formule 1.

“[It was] très occupé, nous n’avons jamais une course facile. Nous sommes toujours dans des batailles différentes à différents moments de la course.

“Mais oui, je pense que c’était un week-end fort. Nous sommes dans les points depuis quatre ou cinq courses.

« Notre meilleur résultat a été Bakou, P6, mais c’était une course étrange, donc aujourd’hui, P7 est probablement notre week-end le plus fort en termes de rythme de course. Je suis content pour ça. C’était une course difficile pour la gestion des pneus avec beaucoup de problèmes d’ampoules et nous nous sommes plutôt bien débrouillés et avons obtenu un bon résultat.

Raikkonen : le rythme Alfa signifie que les courses sont purement défensives

Kimi Raikkonen a déclaré que le rythme limité d’Alfa Romeo signifie que le seul type de course qu’il peut faire est défensif, plutôt que de chercher des opportunités pour aller de l’avant.

« Au final, je regarde plus dans les rétroviseurs que dans l’avant tout le temps. Oui, la course est purement pour essayer de défendre.

« Nous devons être plus rapides. Et, vous savez, nous avons essayé et je préfère me battre pour la position plutôt que de terminer 11e ou 12e, ça n’a aucun sens.

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Effacé de l’hôpital après que tous les contrôles aient été ok. Merci à tous pour tous les gentils messages et meilleurs voeux 🙏🏻 pic.twitter.com/zBlfbQ8uh4 – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 18 juillet 2021

Endroit courageux pour le mouvement mais cette fois Lewis n’a plus reculé. Espérons que Max soit juste secoué et non blessé. #Grande-Bretagne – Heikki Kovalainen (@H_Kovalainen) 18 juillet 2021

Mon reproche avec le mouvement est que LH n’allait pas faire le sommet du virage. Max l’a poussé jusqu’à l’entrée avec laquelle je suis d’accord étant donné que la voiture de tête est autorisée à dicter le choix de la ligne, puis a laissé à LH beaucoup de place pour un virage à 2, LH s’est échoué sur lui. – JR Hildebrand (@JRHildebrand) 18 juillet 2021

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 30 ans aujourd’hui, Ayrton Senna est sorti indemne lorsqu’il a roulé sa McLaren à 180 mph lors d’essais sur le circuit d’Hockenheim.

