Gasly stimulé pour la course à domicile par une course sans erreur

Au sommaire : Pierre Gasly espère porter sa forme récente dans sa course à domicile ce week-end.

En bref

Gasly vise à améliorer la forme de Paul RicardGasly se dirige vers Paul Ricard après une solide sixième place devant Lewis Hamilton à Monaco et un troisième podium en carrière en Azerbaïdjan. Le pilote AlphaTauri a déclaré qu’éviter les erreurs était la clé de sa progression depuis le début de la saison.

« Plus tôt dans l’année, nous avons eu de bons samedis, même si le dimanche ne s’est pas toujours aussi bien passé, mais les deux dernières courses, nous avons fait un excellent travail sans aucune erreur », a déclaré Gasly. “C’était exactement ce dont nous avions besoin et être récompensé par un podium sur la troisième place est super.”

Cependant, il a admis que son palmarès dans sa course à domicile n’était pas solide. « Pour être honnête, je n’ai rien fait de spécial au Paul Ricard par le passé. Lors de ma première course de F1 ici, je suis entré en collision avec Ocon et j’ai dû abandonner dans le premier tour et en 2019, ce n’était pas un week-end fantastique et j’ai fini 10e.

“En fait, Bakou était une autre piste qui ne s’était jamais bien passée pour moi jusqu’à cette année et j’espère donc que nous pourrons suivre la tendance et changer cela ce week-end également.”

VeeKay pourrait manquer Road America

VeeKay a remporté le Grand Prix d’Indianapolis le mois dernier. La participation de Rinus VeeKay à la course IndyCar de ce week-end à Road America est mise en doute. Son équipe Ed Carpenter a confirmé qu’il s’était blessé à la clavicule dans un accident de vélo lundi. Il n’a pas d’autres blessures et est soigné par l’équipe médicale d’IndyCar.

Ricard « un plaisir à conduire » par endroits – Russell

Le Paul Ricard est très décrié pour ses vastes étendues d’asphalte, mais la piste n’est pas sans défis, dit George Russell. Le pilote Williams est impressionné par le Double-Droit de Beausset – plus prosaïquement appelé « virage 11 ».

“Paul Ricard est un circuit très délicat avec de nombreux types de virages différents”, a déclaré Russell. « Le virage 11 est l’un des plus difficiles physiquement, à la fois pour le conducteur et la voiture, de tout le calendrier et c’est un plaisir à conduire. »

En ce jour en F1

Patrese a remporté la première victoire de Williams FW14 aujourd’hui en 1991 il y a 30 ans aujourd’hui, Riccardo Patrese a mené un doublé pour Williams dans le Grand Prix du Mexique pour Williams après avoir dépassé son coéquipier Nigel Mansell. Ayrton Senna, qui a terminé près d’une minute derrière, était le seul autre pilote dans le tour de tête.

