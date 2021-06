Gasly stupéfait de trouver AlphaTauri en lutte pour la pole position · .

Pierre Gasly a déclaré qu’il était “super excité” d’avoir la chance de disputer la pole position après avoir mené les essais finaux pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Le pilote AlphaTauri a égalé la meilleure position de départ de sa carrière en prenant la quatrième place sur la grille pour la course de demain. Il n’était qu’un dixième de seconde plus lent que la Mercedes de Lewis Hamilton, deuxième.

“Ce fut une journée incroyable pour nous”, a déclaré Gasly. “P1 en FP3, j’ai dominé la séance puis je suis arrivé en qualification, en me battant pour la pole position avec la Ferrari, la Mercedes et la Red Bull, ce qui est quelque chose qui [has] ne s’est jamais vraiment produit pour nous.

Gasly était à deux millièmes de seconde de battre Max Verstappen à la troisième place sur la grille.

« Je suis très, très satisfait de notre performance. P4, à seulement un dixième du premier rang. Rien pour Max, qui aurait été bien d’être dans les trois premiers, mais c’est comme ça.

“Je pense qu’à la fin de la journée, c’était toujours un tour très, très solide et cela nous a mis dans une position fantastique pour demain.”

Les deux pilotes AlphaTauri ont atteint la Q3, mais Yuki Tsunoda a chuté en fin de séance. Gasly a déclaré que son coéquipier devrait être satisfait de ses efforts.

« Il a très bien fait. Surtout en construisant le rythme séance après séance, je pense qu’il a fait très fort.

« Cette piste est super, super difficile. On a vu plein de gars faire des erreurs, s’écraser, toucher les murs, aller tout droit [on], même moi-même dans la pratique. Vous ne faites que repousser les limites, une vitesse si élevée et une force d’appui si faible qu’il est vraiment facile de faire une erreur.

« En fin de compte, je pense qu’il devrait être satisfait de ce qu’il a fait. Et votre premier Q3 est toujours agréable.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :