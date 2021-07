Gasly “surpris” Leclerc n’a pas fait l’objet d’une enquête sur une collision qui a mis fin à sa course · .

in

Pierre Gasly a l’intention de parler au directeur de course de Formule 1, Michael Masi, des raisons pour lesquelles il n’y a pas eu d’enquête sur sa collision de fin de course avec Charles Leclerc.

Le pilote AlphaTauri a abandonné à la fin du premier tour du Grand Prix de Styrie la semaine dernière après avoir crevé lorsque Leclerc a touché son pneu arrière gauche. Leclerc a subi des dommages à l’aile avant et a dû passer au stand, mais il a terminé septième.

“Je dois dire que j’ai été un peu surpris à l’époque qu’il n’y ait pas eu d’enquête plus approfondie”, a déclaré Gasly.

Il a souligné que le pilote Mercedes Valtteri Bottas s’était vu infliger une pénalité de trois places sur la grille plus tôt dans le week-end pour un incident survenu pendant les essais et n’ayant affecté aucun de ses rivaux.

« Évidemment, cela n’a pas été fait exprès, ce n’est pas quelque chose que Charles a fait délibérément, mais c’est certain que cela a eu une très grosse conséquence sur ma course.

« Surtout après avoir vu Valtteri obtenir trois grilles [place] pénalités pour avoir perdu le contrôle de sa voiture dans la voie des stands, mais n’affectant pas vraiment la course des autres, ce qui a évidemment eu un impact sur ma course, je dois dire que j’ai été un peu surpris.

Gasly a reconnu qu’aucune pénalité pour Leclerc lors de la course de la semaine dernière ne lui aurait été bénéfique.

« En fin de compte, je me soucie uniquement de ma propre course et cela n’aurait rien changé de ce côté-là. Mais juste quelque chose dont nous allons probablement parler avec Michael.

“Ce qui est clair, c’est que cela n’aurait pas changé ma course”, a-t-il ajouté. « Je pense que le mal était déjà fait. En fin de compte, cela n’a pas vraiment d’importance pour moi.

Après le contact au premier tour, Gasly a ralenti avec sa crevaison et a été impliqué dans d’autres collisions avec Antonio Giovinazzi et Nicholas Latifi au troisième virage. Masi a déclaré la semaine dernière que tous les incidents avaient été examinés ensemble et considérés comme ne méritant pas d’enquête.

