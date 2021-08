Gasly vs Tsunoda · .

Le score de points de Yuki Tsunoda lors de ses débuts pour AlphaTauri à Bahreïn s’est avéré en quelque sorte une fausse aube. Il a ajouté à son décompte depuis lors, mais pas avec la régularité dont AlphaTauri a besoin.

Pendant ce temps, Pierre Gasly dans l’autre AT02 a accumulé les points dans la mesure où Tsunoda a la plus petite part du score total de toute équipe.

Les problèmes du nouveau venu ont souvent commencé en qualifications. Il est en retard d’environ une demi-seconde sur le rythme de Gasly en moyenne, et c’est s’il n’a pas chuté, ce qui est également arrivé trop souvent. En conséquence, Tsunoda n’a pas progressé au-delà du premier trimestre dans plus de la moitié des événements à ce jour. Au total, cela lui laisse plus de six places de retard sur Gasly en moyenne après les qualifications – un désavantage important.

Tsunoda a cependant réduit le déficit. Au Grand Prix d’Autriche, il était à 0,16 seconde de son coéquipier, son plus proche à ce jour, après avoir révisé son approche des essais pour augmenter sa vitesse pour les qualifications plus progressivement. Mais le changement de format du week-end de course à Silverstone a perturbé cette approche, et en Hongrie, il ne s’est pas rendu service avec une autre chute en qualifications.

AlphaTauri est la seule équipe en dehors de Red Bull à avoir marqué des points à chaque week-end de course cette année. Après avoir été propulsé à la cinquième place du classement par le résultat exceptionnel de Gasly en Azerbaïdjan, il s’est accroché à la place jusqu’en Hongrie, où il a glissé à la sixième place malgré son deuxième meilleur résultat de la saison. Si Sebastian Vettel n’avait pas été disqualifié, ils seraient septièmes.

L’écart entre les scores de leurs pilotes est en grande partie la raison pour laquelle ils ne sont pas aussi haut dans le classement qu’ils devraient l’être. Cependant, le directeur de l’équipe, Franz Tost, évalue clairement la vitesse de Tsunoda et est prêt à être patient pendant que le pilote de 21 ans accumule son expérience des voitures et des circuits de Formule 1.

Pierre Gasly vs Yuki Tsunoda : stats clés

Pierre Gasly vs Yuki Tsunoda : Qui a terminé devant à chaque tour

Pierre Gasly vs Yuki Tsunoda : Écart de qualification

Temps basés sur la dernière manche de qualification de chaque week-end de course au cours de laquelle les deux pilotes ont établi un temps. Négatif indique que Pierre Gasly était plus rapide, positif signifie que Yuki Tsunoda était plus rapide

