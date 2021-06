Gasol dirigera la sélection pour préparer les jeux de Tokyo

in

L’équipe espagnole de basket a dévoilé l’équipe pour les matchs de préparation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 cet été, et il sera dirigé par le joueur du Barça Pau Gasol, qui revient de blessure et a réussi à retrouver son niveau compétitif au Palau Blaugrana.

Dans la liste des 18 convoqués figurent huit champions du monde en 2019 comme Ricky Rubio, Sergio Llull, Rudy Fernández, Víctor Claver, Juancho Hernangómez, Willy Hernangómez, Marc Gasol et Pierre Oriola, et ils reviennent Pau Gasol, Sergio Rodriguez et Alex Abrines après quatre ans d’absence.

De plus, Scariolo a convoqué deux débutants, tels que Usman Garuba et Sergi Martínez.