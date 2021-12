Gasol ouvre à Gérone avec une raclée

03/12/2021 à 21:16 CET

Si Marc Gasol rêvait de débuts au Bàsquet Girona, le scénario allait sûrement ressembler à ce qui s’est finalement passé à Fontajau. Le pivot n’a rien accusé d’inactivité et a dominé son premier duel dans le LEB Oro contre Huesca La Magia (89-47) avec 19 points, 16 rebonds et 39 valorisation dans lequel c’était aussi les débuts en tant qu’entraîneur appartenant à Jordi Sargatal.

Gasol, président et désormais également joueur de Gérone, est réapparu à Fontajau, après avoir joué dans la même ville avec Akasvayu entre 2006 et 2008, il a montré sa magie devant le regard de 4000 fans. Le pivot a quitté le onze de départ et a joué un rôle décisif pour mettre un terme à la terrible dynamique de Gérone, avec sept défaites consécutives.

Huesca, dernier avec une seule victoire, a été présenté comme le rival idéal pour briser la mauvaise séquence actuelle et pour Fontajau de vivre une grande fête, et l’équipe de Gérone était incontestablement supérieure dès le premier quart, qui a terminé avec un clair 24 à 9 au tableau d’affichage.

Les distances ont continué de s’allonger au deuxième quart-temps jusqu’à atteindre la pause avec 41-21 (17-12), avec un Gasol très dominant dans la peinture. Le ’33’ est revenu aux vestiaires avec six points, quatre au premier quart-temps et deux au deuxième, et avec onze rebonds : un offensif et dix défensifs, la moitié de son équipe (10) et presque autant que l’ensemble de Huesca (12).

Déjà en seconde période, Gasol a célébré les cinq premiers points de Gérone au troisième quart-temps, au cours desquels l’équipe de Jordi Sargatal a établi son avantage maximal à 34 points (62-28). Au cours de la dernière période, il est passé à la finale 42 (89-47).

Gasol, 36 -37 en janvier- a clôturé le match avec sept points au troisième quart et six au dernier, pour finir avec un PIR de 39, à son retour au basket espagnol après plus d’une décennie en NBA.

FICHE TECHNIQUE:

89 – Basket de Gérone (24 + 17 + 25 + 23): Vila (12), Jawara (8), Vecvagars (7), Franch (10) et Gasol (19) -cinq départs- ; Sevillano (11), Sàbat (6), Sorolla (6), Schaftenaar (4), Stürup (4), Pereira (2) et Cosialls.

47 – Levitec Huesca La Magia (9 + 12 + 14 + 12): Alonso (5), Van Oostrum (3), Lafuente (6), Rowan (5) et Etxeguren (2) -cinq départs-; Casanova (7), Fernández (7), Urdiain (6) et Mara (4), Stosic (2) et Gella.

Arbitres : Mas, Esteve et Cervantes.

Incidents : Match correspondant au dixième tour de la ligue LEB Oro, disputé au pavillon Fontajau, à Gérone.