Gasol pourrait quitter les Lakers

Tournant inattendu en NBA. Selon le journaliste américain Marc Stein, Marc Gasol envisagerait de quitter les Lakers de Los Angeles. À tout le moins, vous évalueriez d’autres options. Actuellement, le pivot espagnol a un contrat garanti pour la saison prochaine, ce qui le place comme l’une des rares pièces sûres de la franchise de Los Angeles pour la saison prochaine ; mais, maintenant, ce n’est peut-être pas le cas. Une information encore plus surprenante si l’on tient compte du fait qu’après les Jeux OlympiquesEn même temps qu’il annonçait sa retraite de l’équipe nationale, Gasol assurait qu’il remplirait son engagement en tant que violet et or.

“J’ai entendu dire que ce n’est pas totalement fermé que Marc Gasol revient avec les Lakers, même après avoir dit, après la défaite de l’Espagne en quarts de finale contre les États-Unis aux Jeux olympiques, qu’il avait l’intention de jouer la dernière année du contrat de deux ans qu’il a signé avec la franchise. On ne sait toujours pas si cela signifie que Gasol pourra être libéré pour jouer pour une autre équipe NBA ou s’il choisirait éventuellement de mettre fin à sa carrière dans son pays d’origine comme son frère Pau », explique-t-il. Stein.

Ce n’est cependant pas la première fois que le nom de Marc est placé en dehors des Lakers. Cet été, il y avait même eu des spéculations sur un éventuel transfert. Ramona Shelbourne, dans un article collecté par Silves Screen and Roll, a révélé, début août, qu’elle aurait pu se diriger vers les Minnesota Timberwolves, d’où sont originaires Ricky Rubio et Juancho Hernangómez.

A 36 ans, Marc a terminé sa 13e saison en NBA. Après l’arrivée d’André Drummond, ça s’est compliqué. Sur elle, il s’est prononcé une fois le parcours terminé, dans des déclarations recueillies par le journaliste Harrison Faigen, spécialiste des Lakers. Il y est même allé jusqu’à affirmer que, dans d’autres circonstances, la situation aurait pu provoquer son départ de la franchise de Los Angeles (le rachat était spéculé). “J’étais comme cinquième au poste, mais je n’avais besoin de personne pour me l’expliquer. J’ai compris… Mais il y a aussi l’aspect familial. Mes enfants vont à l’école ici. Ma femme était heureuse ici. famille à nouveau Ce n’était pas idéal pour moi à l’époque”, a-t-il alors déclaré. Maintenant, la possibilité semble revenir.

Au cours de la campagne, Gasol a continué d’être l’un de ces joueurs qui améliorent ses coéquipiers, avec cette capacité à distribuer de l’intérieur qu’il a tant développée ces derniers temps, mais les records ont été les pires de sa carrière NBA : 5 points, 4,1 rebonds et 2,1 passes décisives par match en saison régulière et 6 + 4 + 2 en playoffs. Après avoir obtenu la bague à Toronto, il a accepté le minimum de vétéran à Los Angeles, mais, lors de la négociation, il a exigé la deuxième année de contrat susmentionnée, qui lui a été accordée. 2,6 millions garantis que, enfin, il pourrait recevoir loin des Lakers.