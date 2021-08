Gastelum, avance encore

Parler de bravoure et de Kelvin Gastelum dans la même phrase n’est pas nouveau. L’Américain, d’origine mexicaine, a une nouvelle fois fait un pas en avant lorsque l’entreprise avait besoin de lui. C’est déjà fait cette année. En mars. Paulo Costa allait se battre contre Robert Whittaker en avril, mais une blessure l’a mis KO. Il a accepté ce combat en si peu de temps. Il a donné son visage, mais est tombé aux points. Les enjeux étaient élevés, car après cette victoire, il n’a remporté qu’un de ses cinq derniers combats.

Malgré le fait qu’il n’a que 29 ans (30, en octobre), il sait qu’il joue sur le fil. A l’UFC, de telles mauvaises séquences pénalisent beaucoup. Pourtant, l’occasion reparut à nouveau et il n’hésita pas. Paulo Costa devait affronter Jared Cannonier ce samedi à l’UFC Las Vegas 34. En juin, le Brésilien a abandonné le combat en raison de problèmes économiques et Gastelum s’avança de nouveau. Combat accepté. Il aurait le temps de le préparer et affronter le numéro 3 du classement des poids moyens peut le ramener à de nobles places. Il était temps de risquer à nouveau et il l’a fait. Il a perdu, oui, mais devant des noms comme Adesanya, Till ou Hermansson. Toutes les poursuites importantes.

Ce samedi l’attend Cannonier, qui vient du même point que Kelvin. Son dernier combat, en octobre 2020, il a perdu contre Whitakker. Avant, oui, il avait trois victoires consécutives. Sa descente du léger au moyen (Il a eu une séquence de 1 à 3 lors de ses quatre derniers combats chez les mi-lourds) lui a donné un plus. Il veut en profiter. Pour lui, étant égoïste, le combat contre Costa lui a donné beaucoup plus en termes de croissance, mais à l’UFC, vous ne pouvez pas dire non à des noms comme Gastelum et moins à une star. Par dynamique, Cannonier est le favori, mais personne ne doute que le combat sera très serré. Quand Kelvin arrive bien préparé et concentré, il est capable de tout. Ainsi affirme qu’il arrive. Le coup de poing de Cannonier (69% des KO) peut être décisif dans une guerre comme celle prédite en frappant. La mâchoire de Gastelum peut également être la clé. On verra ce qui est le plus décisif. La guerre est servie. Kelvin ne déçoit jamais.