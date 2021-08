Gastelum était convaincu qu’il avait gagné le combat contre Cannonier.

in

Kelvin Gastelum pense que son combat dans l’événement principal de l’UFC sur ESPN 29 avec Jared Cannonier a été mal noté par les juges.

Gastelum a subi une défaite par décision unanime contre Cannonier lors de l’événement principal de samedi à l’UFC Apex à Las Vegas. Il a perdu par les scores 48-47 des trois juges dans un combat qui comportait une poignée de sauts d’élan.

Gastelum, vainqueur de ‘The Ultimate Fighter 17’, a commencé et terminé le combat en force. Cependant, Cannonier a eu le moment le plus important du combat avec un renversement au troisième tour. Jared a réussi 81 coups sûrs importants en cinq rounds, tandis que Gastelum a eu la production la plus élevée avec 89.

Gastelum pense apparemment que son travail était meilleur et a estimé qu’il aurait dû quitter l’octogone avec sa main levée.

Je pense que j’ai gagné mais peu importe… – #OnAmission4Gold (@KelvinGastelum) 22 août 2021

Il est clair que les athlètes et leurs équipes ont vu le combat différemment. Les caméras d’angle de la diffusion en direct ont vu l’entraîneur-chef de Gastelum, Rafael Cordeiro, lui dire qu’il était en avance de trois tours contre un avant le dernier épisode. L’entraîneur-chef de Cannonier, John Crouch, a déclaré à son combattant qu’il menait par le même score dans les cinq dernières minutes.

En fin de compte, cependant, les trois juges assis près de la cage – Mike Bell, Sal D’amato et Junichiro Kamijo – l’ont vu de la même manière, et ce sont les seules opinions qui comptent dans cette affaire.

Bien qu’il soit du mauvais côté des tableaux de bord officiels, Gastelum a félicité son adversaire pour ses efforts dans un autre tweet d’après-combat.

Félicitations à Jared Cannonier pour un combat très compétitif !

Petits ajustements et on revient au top !

Ce soir vient de le prouver ! Nous sommes très proches d’être les meilleurs au monde.

J’y suis presque et au suivant ! – #OnAmission4Gold (@KelvinGastelum) 22 août 2021

Gastelum a maintenant une fiche de 1-5 lors de ses six dernières apparitions dans l’Octogone remontant à avril 2019.