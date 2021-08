Gastelum met en garde Cannonier : “Personne n’a affronté cette version de la mienne”

Kelvin Gastelum sera dans l’événement principal de l’UFC ce samedi, à Las Vegas, contre Jared Cannonier, et tentera de mettre fin à sa mauvaise phase à l’intérieur de l’Octogone. L’ancien challenger intérimaire de la ceinture des poids moyens a remporté l’un de ses cinq derniers combats. Lors de son dernier combat, il a perdu contre Robert Whittaker à l’UFC sur ESPN 22. Avant ce combat, il a battu Ian Heinisch par décision unanime à l’UFC 258.

Pour sa part, Cannonier vient de perdre contre Robert Whittaker à l’UFC 254. La défaite a mis fin à une séquence de trois victoires consécutives. Jared est connu pour ses frappes fortes, avec 9 victoires par KO/TKO. Le combattant du MMA Lab tentera de se remettre de son dernier revers et pourra se rapprocher d’un combat d’actualité au sein de la division.

Kelvin Gastelum contre Jared Cannonier. Le Brésilien Paulo Costa a été retiré et c’est pourquoi le différend a été modifié. Photo : Fightbook MMA

Gastelum a assuré qu’il avait fait un excellent camp pour le match et est confiant de sortir avec un résultat positif dans le match. “Je suis très bien préparé pour le combat et je suis très confiant dans la préparation que nous avons faite”dit l’Américain avec du sang mexicain.

Et j’ajoute : «Je ne pense qu’à sortir la main levée. C’est la seule chose que je visualise. Je ne sais pas comment je vais finir le combat, mais ce sera un bon combat. Ma préparation était très bonne, je n’avais jamais eu de camp comme celui-ci.

“Personne n’a encore affronté cette version de la mienne”a averti le vainqueur de The Ultimate Fighter 17.

« Cette victoire peut me placer là où je sais que je suis, dans le top 5 de la division. Je sais que je suis l’un des meilleurs, et peut-être (je peux) même me battre pour le titre. Mais mon objectif est Jared Cannonier et je ferai de mon mieux pour gagner ce combat. », il a fermé avec confiance.

