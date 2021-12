Gate.io devient la sixième plus grande plate-forme de crypto à terme

Singapour, Singapour, 7 décembre 2021, Chainwire

Gate.io, leader mondial des échanges d’actifs numériques, est rapidement devenu la sixième plus grande plate-forme à terme crypto au monde, après être passée de la quinzième place il y a un peu plus de deux mois. Le taux de croissance de la plate-forme a largement dépassé ses concurrents, consolidant la place de Gate.io sur le marché à terme.

Selon les données fournies par CoinGecko, le volume de transactions à terme sur crypto sur 24 heures de Gate.io a dépassé 7,1 milliards de dollars, poussant la bourse à la sixième position mondiale en termes de volume de transactions. Gate.io fournit des contrats à terme pour plus de 185 actifs appariés en USDT et 25 payés en BTC, notamment Bitcoin, Ethereum, Solana, Litecoin, Shiba Inu et Sandbox.

« La plate-forme à terme crypto de Gate.io s’est considérablement développée au cours du mois dernier alors que les conditions de marché turbulentes sont devenues plus apparentes. Le bouche-à-oreille favorable et la variété des produits offerts ont été les principaux contributeurs à la croissance de notre plateforme de contrats à terme. Nous prenons à cœur les commentaires et les suggestions des utilisateurs pour élargir davantage nos offres », a déclaré Marie Tatibouet, directrice du marketing chez Gate.io

La plate-forme à terme permet aux utilisateurs de négocier sur une plate-forme qui offre une liquidité et une stabilité élevées, ayant fait ses preuves pour rester opérationnelle même dans des conditions de marché turbulentes. Les utilisateurs peuvent négocier plus de 200 paires de contrats sur la plate-forme avec certains des frais les plus bas du secteur, tout en explorant certaines de ses fonctionnalités innovantes telles que les bonus de contrat, les positions inversées, l’analyse de contrat avancée et les solutions de trading quantitatives.

Le 15 décembre, Gate.io lancera le premier championnat mondial de trading de contrats à terme sur crypto, une campagne visant à récompenser les utilisateurs qui ont fait de notre plateforme ce qu’elle est aujourd’hui. Avec jusqu’à 2 millions de dollars de prix à gagner, Gate.io a l’intention d’utiliser la campagne pour élever sa plateforme de trading de classe mondiale.

En plus de fournir une puissante plate-forme de négociation à terme, la bourse au comptant de Gate.io a également répertorié plus de 1 100 pièces et jetons, et la société a investi beaucoup d’argent pour étendre son marché NFT Magic Box et sa plate-forme Startup IEO.

À propos de Gate.io

Gate.io est l’un des principaux bureaux d’échange de devises numériques avec plus de 8 millions d’utilisateurs dans 190 pays à travers le monde. La bourse propose des échanges au comptant, sur marge, à terme et sur contrats en plus des produits DeFi via HipoDeFi, des services de garde via Wallet.io, des investissements via Gate Labs et sa plate-forme dédiée GateChain. La société propose également une suite entièrement intégrée de produits tels que sa plate-forme Startup IEO, le marché NFT Magic Box, les prêts cryptographiques et plus encore.

