Gate.io lance une campagne pour les nouveaux utilisateurs avec jusqu’à 1 million de dollars de prix ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

L’échange cryptographique mondial Gate.io a dévoilé une campagne baptisée Super Mystery Box Giveaway destinée aux nouveaux utilisateurs au cours des deux prochains mois. Selon la société à travers un communiqué de presse, la campagne donnera aux nouveaux utilisateurs une chance de gagner jusqu’à 1 million de dollars en prix. Au moment du reportage, plus de 50 000 nouveaux utilisateurs avaient ouvert la mystérieuse boîte.

Notamment, la campagne a commencé le 13 août 2021 et devrait se terminer le 31 octobre 2021.

“Les utilisateurs qui s’inscrivent avec succès à l’échange Gate.io pourront choisir une boîte mystère avec des prix garantis sur la page de cadeaux dédiée”, a noté la société dans le communiqué de presse.

Dans le but de s’assurer que le programme est bénéfique pour tous les nouveaux utilisateurs, Gate.io a inclus un cadeau bonus à tous les débutants. Notamment, le bonus devrait être distribué immédiatement à chaque nouvel utilisateur après une inscription réussie. La société a noté qu’elle est très sensible à tout comportement malveillant de la part de quiconque souhaite ouvrir plusieurs comptes pour accéder à plusieurs prix.

En plus du Super Mystery Box Giveaway, Gate.io a annoncé que les utilisateurs peuvent également bénéficier d’un programme de parrainage. Selon la société, le programme de parrainage oblige les utilisateurs à partager des codes de parrainage uniques avec leurs amis, leur famille et même leurs fans. Notamment, si un nouvel utilisateur s’inscrit via le code de parrainage, le propriétaire initial du code a droit à une commission de 40% sur toutes les transactions.

Pour rendre les choses plus intéressantes, Gate.io n’a fixé aucune limite au nombre d’utilisateurs pouvant s’inscrire via un code de parrainage. Par conséquent, on peut tirer un revenu passif décent du programme de parrainage en plus d’être impliqué dans la boîte mystère en cours.

L’enregistrement d’un nouveau compte avec Gate.io présente des avantages notables. En plus d’accéder à l’industrie de la cryptographie via un marché de confiance, les débutants ont désormais la possibilité de gagner passivement. En outre, la société dispose de plus de 800 actifs numériques répertoriés avec lesquels ses utilisateurs peuvent échanger. De plus, les utilisateurs de Gate.io peuvent investir dans de nouveaux projets lancés via la plate-forme IEO.

Gate.io s’est également aventuré dans les jetons non fongibles via la plate-forme de boîte magique NFT et fournit également aux utilisateurs une plate-forme d’agriculture de rendement.

Fondé en 2013, Gate.io s’est développé avec l’industrie de la cryptographie pour devenir l’un des principaux échanges mondiaux de cryptographie.