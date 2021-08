Gate.io lance une offre complète de cloud mining ⋆ Crypto new media

[PRESS RELEASE – Singapore, Singapore, 24th August 2021]

Échange mondial d’actifs numériques, Gate.io a lancé une offre complète de cloud mining, apportant les avantages du minage traditionnel de crypto-monnaie sans les coûts énormes liés à la mise en place d’une opération de minage.

Gate.io a récemment lancé une offre complète de cloud mining avec des packages à partir de seulement 47 $ pour un contrat de minage Starter. Les utilisateurs peuvent choisir l’une des différentes offres de cloud mining en fonction de leur budget :

Gate.io a effectué des recherches approfondies et a choisi des fermes minières dignes de confiance et leaders du secteur, basées en Europe et en Amérique du Nord pour exécuter ses services de cloud mining, garantissant un service complet conforme aux réglementations locales, mais réparti pour minimiser les risques. Le service de cloud mining ne prend actuellement en charge que le minage de Bitcoin avec des plans pour le minage d’Ethereum qui sera introduit dans un proche avenir.

« Le premier lot de contrats de cloud mining de Gate.io a été lancé le lundi 23 août à 22h00 (UTC +8) et s’est vendu dans les 4 premières minutes de disponibilité. Gate.io continuera d’étendre ses offres de cloud mining, garantissant une plus grande variété de produits et services avec des rendements annuels optimaux », a déclaré Marie Tatibouet, CMO chez Gate.io, dans un communiqué.

Le cloud mining en bref

De nombreuses crypto-monnaies sont générées par le minage, le minage de crypto-monnaies devenant l’un des moyens les plus lucratifs et les plus rentables de gagner des crypto-monnaies autres que de les acheter. Au fil des ans, l’équipement minier est devenu très avancé et donc coûteux, ce qui rend de plus en plus difficile pour l’utilisateur moyen l’extraction de crypto-monnaie.

Entrez dans le cloud mining. Le cloud mining est assez simple, les utilisateurs réguliers peuvent acheter des contrats de cloud mining auprès de sociétés minières, ce qui leur permettra de participer aux bénéfices de la crypto-monnaie extraite, tout en fournissant au mineur des capitaux pour gérer ses opérations minières, un scénario gagnant-gagnant.

Avantages du Cloud Mining

En plus de générer un bénéfice annualisé décent sur les contrats miniers, le cloud mining apporte de nombreux avantages par rapport au crypto mining traditionnel. Le plus grand avantage du cloud mining par rapport au crypto mining traditionnel est le seuil d’entrée plus bas ; il n’est pas nécessaire d’acheter des équipements coûteux et les utilisateurs ont un accès quasi instantané à l’exploitation minière.

Les avantages supplémentaires incluent des paiements quotidiens flexibles avec des taux de hachage garantis et aucune inquiétude concernant les frais généraux excédentaires tels que l’électricité, la maintenance du matériel et les obstacles réglementaires. Les utilisateurs peuvent acheter un contrat de cloud mining dans le confort de leur foyer et commencer à gagner de l’argent.

À propos de Gate.io

Gate.io est un échange de devises numérique de premier plan avec plus de 6 millions d’utilisateurs dans 190 pays à travers le monde. La bourse propose des échanges au comptant, sur marge, à terme et sur contrats en plus des produits DeFi via HipoDeFi, des services de garde via Wallet.io, des investissements via Gate Labs et sa plate-forme dédiée GateChain. La société propose également une suite entièrement intégrée de produits tels que sa plate-forme Startup IEO, le marché NFT Magic Box, les prêts cryptographiques, etc.

