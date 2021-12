Gate.io lancera le premier concours de trading à terme avec 2 millions de dollars de prix, la plus grande variété de pièces

Singapour, Singapour, 13 décembre 2021, Chainwire

Gate.io, l’une des principales plateformes de trading de crypto-monnaie au monde, a annoncé son intention de lancer l’un des premiers concours de trading de contrats à terme sur crypto au monde. La plate-forme, créée en 2013, est récemment devenue la sixième plus grande plate-forme de négociation de contrats à terme sur crypto au monde et, pour célébrer, elle offrira 2 millions de dollars de prix au cours de sa prochaine campagne.

« Gate.io a passé des années à créer une plateforme de trading crypto complète. Bien que la plupart des utilisateurs préfèrent le trading au comptant, au cours des derniers mois, la popularité de notre plateforme de trading à terme a explosé et, en tant que tel, nous nous sommes concentrés sur l’élargissement de nos offres tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités à la plateforme. a déclaré Marie Tatibouet, directrice du marketing chez Gate.io.

Contrats perpétuels Gate.io

Le trading de contrats est une offre populaire principalement en raison des opportunités d’amplification de l’effet de levier qui permettent d’accéder à des bénéfices rapides. S’appuyant sur le succès des transactions au comptant et à terme de Gate.io, la société a lancé des contrats perpétuels dans le cadre de ses services de négociation de contrats.

Les contrats perpétuels permettent aux utilisateurs de négocier des contrats à terme avec un effet de levier plus élevé que la plupart des plateformes concurrentes, tout en offrant relativement moins de risques. Les contrats perpétuels de Gate.io disposent d’un fonds d’assurance de plus de 1 000 BTC et offrent diverses options de trading à effet de levier, telles qu’un effet de levier jusqu’à 100x sur Bitcoin et jusqu’à 20x sur des centaines d’autres crypto-monnaies populaires telles que ETH, EOS, LTC et plus encore dans positions longues et courtes.

Depuis leur première offre il y a trois ans, les contrats perpétuels sur Gate.io sont devenus l’une des fonctionnalités de trading les plus populaires proposées sur la plate-forme. Les contrats perpétuels utilisent un indicateur de prix intégré global et multiplateforme pour déterminer le prix de clôture de chaque actif, garantissant une analyse de marché équitable avec une précision extrême. De plus, il existe plusieurs autres avantages à négocier des contrats perpétuels sur Gate.io, notamment des frais de négociation bas, différentes paires de négociation proposées, des bonus de contrat réguliers et plus encore.

2 millions de dollars et le premier championnat d’échange de contrats au monde

Le championnat d’échange de contrats débutera initialement le 15 décembre 2021. Pour donner à plus d’utilisateurs la possibilité de participer, le championnat commencera par une inscription anticipée. Le championnat aura une cagnotte dynamique de 2 millions de dollars et se composera de compétitions de groupe et individuelles avec des récompenses NFT et des récompenses de vote. Les utilisateurs sous contrat du monde entier peuvent s’inscrire sur le site officiel du tournoi pour se qualifier facilement pour le tournoi.

À propos de Gate.io

Gate.io est un échange de crypto-monnaie de premier plan avec plus de 8 millions d’utilisateurs dans 190 pays à travers le monde. L’échange offre près de 1 200 jetons sur les transactions au comptant, sur marge, à terme et sur contrats en plus des produits DeFi via HipoDeFi, des services de garde via Wallet.io, des investissements via Gate Labs et sa plate-forme dédiée GateChain. La société propose également une suite de produits entièrement intégrée tels que sa plate-forme Startup IEO, le marché NFT Magic Box, les prêts crypto, etc.

Contacts

Responsable RP & Communication