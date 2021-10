Gate.io propose les trois royaumes

La startup Gate.io a annoncé offrir The Three Kingdoms gratuitement avec les règles de distribution. De plus, la plate-forme propose gratuitement 1 250 000 TTK, auxquels les utilisateurs GT et VIP peuvent accéder.

La startup a lancé le programme Startup Project Free Airdrop pour récompenser les utilisateurs. L’annonce a augmenté la popularité de la plate-forme, les utilisateurs recherchant une revue Gate.io pour évaluer ses fonctionnalités.

Gate.io lancera des airdrops gratuits pour les blockchains à venir dans sa section Startup. De plus, la plate-forme offre des avantages de largage aux utilisateurs GT et VIP. La subion TTK Startup ne coûtera aucun fonds de participation.

Que sont les Trois Royaumes ?

TTK, ou Les Trois Royaumes, commence en 220 après JC, la dynastie des Han de l’Est profitant de ses dernières années. Avec Zhang Jiao à la tête de la dynastie, la rébellion des turbans jaunes venait de commencer. Avec des régions et des villes formant des alliances pour la survie, la dynastie connaît un grave chaos. Dong Zhuo, le chef de guerre, a pris le contrôle de la capitale sous prétexte de sauver l’empereur.

Pendant ce temps, Cao Cao a pris le contrôle des territoires du Nord pour sauver l’empereur et diriger le gouvernement central. Cependant, les clans sont impatients d’avoir leur chance et de gouverner la Chine. TTK est un jeu à gagner où les joueurs peuvent recruter des héros pour lutter contre les seigneurs de la guerre et conquérir des terres. Le jeu offrira plusieurs façons de gagner des NFT et des jetons tout en profitant d’un gameplay immersif.

La startup présente le jeu comme une expérience de jeu immersive riche en personnages, en histoire, en gameplay progressif, etc. Préparez les héros à assiéger des villes, à gagner des batailles et à étendre le territoire.

Voici un aperçu des distributions de jetons :

Jeton: Les Trois Royaumes (TTK)

Montant de l’approvisionnement : 1 000 000 000

Nature du jeton : BEP-20

Récompenses écologiques : 25% – 4% débloqué après 24 mois d’acquisition

Commercialisation: 10% – 3 mois bloqués par 12 mois

Trésorerie: 12% – 12 mois bloqués par 12 mois

Conseillers : 3% – 12 mois bloqués par 12 mois

Liquidité: 12,51% – 25% débloqué, 3 mois bloqué et 12 mois d’acquisition

Vente privée: 20,24 % – 7 % @TGE/6 mois + gilet quotidien 12 mois

Vente publique: 1,25% – 1,25% – 25% @TGE/6 mois + gilet journalier 12 mois

(50% TGE + 50% mois après TGE)

Lien source

Vues de la publication : 8