Gâteau renversé aux poires pour le dessert de Noël : essayez cette recette

En cette période des Fêtes, le gâteau renversé appelle. Au lieu du traditionnel gâteau renversé à l’ananas, essayez ce riff ludique sur la norme avec le gâteau renversé aux poires au yogourt islandais de la société de yogourt siggi.

La recette facile met en valeur la douceur de la poire et ses notes légèrement florales, tandis que le yaourt à la vanille confère une texture extra luxuriante, des protéines ajoutées et une belle note de vanille sans avoir à ajouter d’extrait de vanille.

Donne 8 portions (portion : 1 tranche)

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 40 minutes

Ingrédients:

Pour la garniture

2 poires fermes 3/4 tasse de sucre 3 cuillères à soupe d’eau 2 cuillères à soupe de beurre non salé

Cette recette de gâteau renversé aux poires de siggi’s est faite avec de vraies poires et du yogourt. (de Siggi)

Pour le gâteau

1 ½ tasse de farine tout usage2 c. à thé de levure chimique1/4 c. à thé de sel1 carton de yogourt à la vanille siggi’s ou de yogourt à la vanille au choix (5,3 oz)3/4 tasse de cassonade claire, emballé2 gros œufs ½ tasse de lait

Instructions:

Cuire le gâteau renversé aux poires pendant environ 30 à 40 minutes, ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre. (de Siggi)

Beurrer un moule à gâteau de 9″x2″ ou une poêle en fonte. (N’utilisez pas de moule à charnière pour ce gâteau, car le caramel s’échappera des côtés). Tapisser le moule d’un cercle de papier sulfurisé. Disposer les poires dans le fond de la casserole, en les chevauchant légèrement, avec les pointes vers le centre. Dans une casserole moyenne, ajouter le sucre et l’eau, remuer pour combiner. Chauffer à feu moyen jusqu’à ce qu’il soit de couleur ambrée. Éteindre le feu, ajouter une cuillère à soupe de beurre à la fois jusqu’à ce qu’il soit fondu. Verser le caramel sur les poires et incliner doucement la casserole de sorte que le caramel recouvre le fond de la casserole et les poires. Dans un bol à mélanger moyen, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver. Dans un batteur sur socle équipé de la palette, mélanger le yogourt à vitesse moyenne jusqu’à ce qu’il soit léger et mousseux. Ajouter la cassonade et continuer à mélanger pendant encore 3-4 minutes. Réduire la vitesse au minimum et ajouter un œuf à la fois, en veillant à racler les parois du bol. Ajouter environ ⅓ du mélange de farine sèche et mélanger jusqu’à homogénéité. Mélanger en alternance avec le lait en finissant par les 2/3 restants de farine.A l’aide d’une spatule en caoutchouc, verser le mélange à gâteau sur les poires et le caramel. Étalez doucement la pâte uniformément, en veillant à ne pas trop déplacer les poires. Cuire au four environ 30 à 40 minutes, ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre. Déposer le gâteau sur une grille et laisser refroidir pendant 20 minutes. Passer un couteau autour de l’extérieur du gâteau. Posez une assiette à l’envers sur le moule et retournez le gâteau. Retirez le papier sulfurisé et servez.

Cette recette originale appartient à siggi’s et a été partagée avec Fox News.