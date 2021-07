Gates affine-t-il l’ouïe avec une crise alimentaire? 10z viral

par Martin Armstrong, Armstrong Economics :

Biden paie maintenant les agriculteurs pour ne pas cultiver et a peut-être été dirigé par Bill Gates, qui est devenu le plus grand propriétaire de terres agricoles aux États-Unis. Le risque de famine dans le monde augmente. La vraie question est très sombre. Cela fait-il partie de l’idée de Gates sur la façon de réduire la population ? Peut-être que Warren Buffett et George Soros ouvriront la voie et mourront plutôt que de s’accrocher à chaque dernier souffle pour baiser avec le reste d’entre nous, le Grand non lavé, pour qui ils n’ont jamais eu le moindre respect.

Certains se demandent si devenir milliardaire crée un nouveau type de maladie consistant à supposer qu’ils sont des demi-dieux. Ils semblent certainement perdre le contact avec l’humanité. Ils semblent encourager le génocide tant qu’ils peuvent le mener à bien sans fusil ni chambre à gaz. Avoir trop d’argent qui ne pourrait jamais être dépensé fait-il ressortir le Hitler chez les gens ? J’aimerais voir une étude physiologique sur ce sujet.

Les Nations Unies, la marionnette de Gates et Schwab, tirent la sonnette d’alarme que le nombre de personnes qui n’ont pas assez à manger ou qui meurent de faim dans les pays en crise a atteint un sommet en cinq ans. La pandémie produite par la couronne a considérablement perturbé l’approvisionnement alimentaire et pousse les choses à bout. Oui, il y a aussi des conflits violents, des crises économiques et des événements météorologiques extrêmes qui entrent également en jeu. Avec un peu de chance, Gates sera en mesure de réduire la population à l’approche de 2027, car il y a déjà environ 155 millions de personnes qui étaient déjà en crise alimentaire aiguë en 2020, selon l’ONU. L’Autorité alimentaire mondiale des Nations Unies a rapporté début mai 2021 que le nombre avait déjà augmenté de 20 millions de personnes de plus par rapport à 2020 jusqu’à présent cette année.

Ces chiffres proviennent du nouveau rapport sur les crises alimentaires mondiales et la faim, présenté par une alliance internationale de l’ONU, de l’UE et d’organisations gouvernementales et non gouvernementales. Des personnes dans 55 pays ou territoires ont été touchées car elles n’avaient pas assez de nourriture pour maintenir leur santé en 2020. « Les conflits et la faim se renforcent mutuellement. Nous devons lutter ensemble contre la faim et les conflits afin d’arrêter les deux », a exhorté le secrétaire général de l’ONU António Guterres dans le rapport. Mais c’est l’OMS de l’ONU qui a dit au monde de se fermer. Bonjour! Quelqu’un a-t-il pensé que cela arrêterait la chaîne d’approvisionnement ? Ou était-ce vraiment le but recherché ?

