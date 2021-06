Gates & Schwab Control Europe .

par Martin Armstrong, Armstrong Economics :

J’ai averti dès le départ que toute la pandémie de COVID a été créée. L’idée des passeports COVID est de réduire les déplacements pour réduire les émissions de CO2. Ursula von der Leyen, la cheffe de l’UE, était également membre du conseil d’administration du Forum économique mondial. C’est aussi le cas du chef de FMI et BCE. Les gens ne se rendent pas compte que même l’ONU est dans cette cabale. Bill Gates fait à peu près le même don que les États-Unis pour financement de l’OMS. Quiconque ne peut pas voir que tout cela a été orchestré pour le changement climatique est soit aveugle, soit simplement ignorant.

Ils dominent les médias qui doivent soutenir les fermetures de COVID et ont utilisé des tactiques alarmistes pour transformer les pays en camps de concentration. Gates donne même des « subventions » aux médias pour faire avancer ses plans diaboliques. Ces personnes ont DÉLIBÉRÉMENT détruit l’économie mondiale dans le but de la reconcevoir sans combustibles fossiles. C’est l’objectif et ils ont utilisé ce virus, que je crois qu’ils ont créé dans un laboratoire et payé quelqu’un à Wuhan pour le libérer. La Chine était NE PAS impliqués et cette chose est conçue pour forcer la Chine et la Russie dans leur giron.

Ces gens sont fous. Ils pensent vraiment qu’ils peuvent renverser l’économie sur un sou. Cette cabale a été très intelligente. Mais « en faisant un don » aux médias et au financement des gouvernements et de l’OMS, ils ont nourri les rêves des nation unie pour conquérir le monde. Ils veulent mettre fin à la démocratie parce qu’ils savent ce qu’il faut faire, et ils sont fatigués d’essayer de trouver des excuses aux gens qu’ils considèrent comme des crétins et des moutons.

Les dirigeants mondiaux étaient morts de peur lorsque Trump a gagné en 2016. Ils ont soudainement craint le « populisme » et même John Kerry a déclaré que le populisme devait cesser, ce qui signifie que les gens votent contre l’agenda de l’élite. On m’a dit qu’ils ont fait de leur mieux pour essayer de me discréditer en omettant que la HSBC ait dû rembourser l’argent qu’il ne m’a pas fallu parce qu’ils voulaient désespérément discréditer Socrate qui ne considère pas le CO2 ou le changement climatique comme autre chose qu’un cycle normal. Donc, si vous vouliez savoir pourquoi l’Occident s’effondrera en 2032 et la Chine deviendra l’économie mondiale n°1 – il suffit de regarder ces élites arrogantes se remplir les poches personnelles de Gates & Crew. Ne vous inquiétez pas, la presse n’enquêtera jamais car elle s’inclut.

Que Dieu ait pitié de la bêtise des gens qui ne voient pas à travers cette façade.

