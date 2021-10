Gates semble doubler l’affirmation selon laquelle Biden s’est trompé sur les principaux problèmes de politique étrangère depuis des décennies

Robert Gates, l’ancien secrétaire à la Défense du président Obama, a semblé réitérer dans une interview diffusée dimanche soir qu’il pensait que le président Biden s’était trompé sur presque tous les grands problèmes de politique étrangère et de sécurité nationale au cours des quatre dernières décennies.

Gates, qui a passé environ trois décennies à la CIA, a fait une introspection lors d’une interview avec « 60 Minutes » de CBS et a été interrogé par Anderson Cooper, le correspondant, à propos de ses mémoires de 2014 intitulés « Devoir: Mémoires d’un secrétaire en guerre. »

Cooper a souligné une partie du livre où Gates a qualifié Biden d’homme intègre, mais a écrit qu’il pensait qu’il « avait eu tort sur presque tous les grands problèmes de politique étrangère et de sécurité nationale au cours des quatre dernières décennies ».

« Je pense qu’il s’est beaucoup trompé », a répondu Gates, avant de souligner l’opposition de Biden à « chacun des programmes militaires de Ronald Reagan pour contester l’Union soviétique », la première guerre du Golfe, et a même souligné leurs divergences concernant l’Afghanistan pendant Obama. administration.

Il a déclaré qu’il pensait que Biden avait fait une erreur en Afghanistan dans la façon dont il avait géré le retrait.

Biden a défendu son administration et a essentiellement déclaré qu’il n’y avait pas de moyen facile de sortir du pays après deux décennies.

« Quand j’entends que nous aurions pu, dû continuer le soi-disant effort de faible intensité en Afghanistan, à faible risque pour nos militaires, à faible coût. Je ne pense pas que suffisamment de gens comprennent à quel point nous avons demandé au 1% de ce pays qui a mis cet uniforme. »

Gates, qui a maintenant 78 ans, a déclaré à « 60 Minutes » qu’il vivait dans l’État de Washington pour s’éloigner le plus possible de DC, mais a admis qu’il était difficile d’assister au retrait et au chaos qui s’en est suivi à Kaboul. Il a déclaré que le président Trump n’avait pas planifié correctement et une fois que Bide a déclaré qu’il y aurait une « date limite ferme, c’est à ce moment-là que je pense qu’ils auraient dû commencer à faire sortir ces personnes ».

« Il faut être assez naïf pour ne pas supposer que les choses vont se dégrader une fois ce retrait terminé », a-t-il déclaré.

Ce n’est pas la première fois que Gates critique sévèrement la gestion américaine de la guerre en Afghanistan. Il écrit dans ses mémoires qu’en 2010, il était convaincu qu’Obama « ne croit pas en sa propre stratégie et ne considère pas la guerre comme la sienne. Pour lui, il s’agit de sortir ».

Il a clairement indiqué qu’il n’avait jamais douté du soutien d’Obama aux troupes, juste à la mission. Le Washington Post rapportait à l’époque qu’il est rare qu’un secrétaire à la Défense « publie un portrait aussi hostile d’un président en exercice ».