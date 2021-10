Gati Shakti est ambitieux et le plan directeur complet ; cependant, besoin d’une bonne coordination interministérielle

Le manque d’accès, par exemple, à une commune industrielle intégrée ou à un parc textile, et une mauvaise connectivité aux ports ou aux aéroports, pourraient les laisser fonctionner bien en deçà de leur potentiel. Il est également bon d’avoir une visibilité sur tous les projets en un seul endroit

La planification et la coordination que le Premier ministre Gati Shakti cherche à apporter pour construire une infrastructure multimodale dans le pays est la bienvenue. On ne soulignera jamais assez l’importance d’une meilleure logistique. Compte tenu du coût et de la rareté du capital et du temps, il est essentiel de fournir des installations – corridors industriels, parcs électroniques, voies navigables intérieures, zones agricoles et clusters pharmaceutiques – mais sans les dupliquer. Et les retours sur investissements doivent être maximisés. Les données sur environ 1 700 projets d’infrastructure suggèrent un dépassement de coûts moyen de 20 % et un dépassement de temps de plus de 3 ans. Le ministre du Commerce Piyush Goyal a déclaré que l’objectif devrait être de réduire le coût de la logistique à 8 % du PIB contre 13 % actuellement ; cela pourrait se traduire par des économies d’un énorme crore de 20 lakh.

Le manque d’accès, par exemple, à une commune industrielle intégrée ou à un parc textile, et une mauvaise connectivité aux ports ou aux aéroports, pourraient les laisser fonctionner bien en deçà de leur potentiel. Il est également bon d’avoir une visibilité sur tous les projets en un seul endroit. Un tableau de bord numérique, sur une plateforme SIG, peut faire la différence sur la vitesse de suivi et donc aussi d’action. Cependant, ce n’est que si les informations sont utilisées efficacement par les départements respectifs et les responsables, pour s’assurer que les projets sont rapidement dégagés après avoir été correctement évalués, les obstacles sont rapidement levés et les désaccords résolus. On pourrait emprunter certaines pratiques à d’autres pays qui ont des mécanismes similaires.

Le plan directeur promet que tous les aspects de la planification, de la collaboration avec toutes les parties prenantes à la garantie de la connectivité du dernier kilomètre, seront pris en charge. Cet objectif est recherché en mettant en place un mécanisme institutionnel composé d’experts de 16 ministères de l’infrastructure – le Groupe de planification du réseau (NPG) – qui étudiera des projets d’infrastructure multimodaux d’une valeur de 500 crores ou plus et veillera à ce que les choses avancent comme prévu. Le processus comprend cependant quelques couches. Par exemple, les projets approuvés par le NPG seront envoyés à un groupe de secrétaires habilités dirigé par le secrétaire du Cabinet pour un examen plus approfondi et une approbation. Aussi, le relais a été passé à la Direction de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT) qui sera l’autorité nodale et suivra l’avancement des projets ; cela était auparavant fait par NITI Aayog et la DEA et les ministères de tutelle.

Avoir toutes les informations relatives à la mise en œuvre en un seul endroit facilitera la tâche des responsables. La coordination interministérielle n’a jamais été un point fort ; des batailles de territoire entre divers ministères et départements ont laissé des projets en rade. Il est également important de réformer les critères d’appel d’offres pour l’attribution des emplois publics ; ceux-ci prennent en considération les aspects commerciaux dans une certaine mesure, mais n’évaluent pas toujours adéquatement les prouesses techniques. La pratique d’attribuer un poste au plus bas soumissionnaire—le syndrome L1—n’est pas nécessairement la meilleure. C’est parce qu’un dépassement de coût, dû à un retard, pourrait tuer l’avantage de l’estimation inférieure initiale. Les promoteurs mieux armés pour prendre en charge des projets doivent être encouragés.

Ce n’est un secret pour personne, l’état indifférent des infrastructures de l’Inde a rendu les affaires difficiles. Les exportateurs, devant respecter des délais stricts, ont été particulièrement incommodés. L’amélioration des infrastructures pourrait encourager le secteur privé à investir. Les données du CMIE montrent que les nouveaux démarrages de projets entre septembre 2020 et juin 2021 ont totalisé 4,8 lakh crore alors que le seul trimestre de décembre 2019 en avait vu ‘4. 4 lakh crore. Nous devons utiliser le capital efficacement afin que le secteur privé soit encouragé à investir.

