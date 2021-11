« Gaucho »: Comment Steely Dan a transformé la tragédie en triomphe

Dan d’acierL’album de 37 minutes Gaucho a pris deux ans à enregistrer et était le disque le plus cher jamais réalisé à sa sortie le 21 novembre 1980.

Le septième album studio du groupe, qui a suivi le triomphe d’Aja en 1977, a été semé de grandes tragédies pendant la production. Pendant les sessions Gaucho, le guitariste Walter Becker a été renversé par une voiture tard dans la nuit alors qu’il rentrait chez lui à pied dans son appartement de New York. Il lui a fallu six mois pour s’en remettre. Puis la petite amie de Becker, Karen Roberta Stanley, est décédée d’une overdose de drogue à son domicile pendant que le disque était en train d’être enregistré.

Écoutez Gaucho sur Apple Music et Spotify.

Le processus d’enregistrement

Le processus d’enregistrement lui-même était problématique. Le co-fondateur de Becker et Steely Dan, Donald Fagen, était satisfait de la chanson « The Second Arrangement », mais la piste finale a été effacée par inadvertance par un ingénieur assistant, effaçant des semaines de travail. Becker et Fagen ont décidé que les versions suivantes étaient inférieures et ont abandonné la chanson. Il n’est pas surprenant que Becker ait déclaré plus tard que faire Gaucho « n’était vraiment pas amusant du tout ».

Néanmoins, le travail acharné a payé et les sept morceaux de l’album – « Babylon Sisters », « Hey Nineteen », « Glamour Profession », « Gaucho », « Time Out Of Mind », « My Rival » et « Third World Man » – s’est avéré extrêmement populaire auprès des fans.

Une quête de perfection

Gaucho est un témoignage de l’excellent enregistrement multipiste, et l’attention portée aux détails était remarquable, même au stade du mixage. Il a fallu plus de 55 tentatives à Becker, Fagen, à l’ingénieur Roger Nichols et au producteur Gary Katz pour se mettre d’accord sur un mélange satisfaisant du fondu de 50 secondes sur « Babylon Sisters ».

Pendant la réalisation de l’album, Nichols a réussi à répondre aux souhaits de Fagen de perfection dans la performance de la batterie et l’ingénieur a construit sur mesure un séquenceur de percussions qu’il a nommé Wendel. Cette nouvelle boîte à rythmes de haute technologie, dont la fabrication a coûté 150 000 £, faisait partie intégrante du son de Gaucho.

Le duo fondateur de Steely Dan a utilisé plus de 40 musiciens invités sur l’album, dont Détroit‘ guitariste Mark Knopfler, qui a joué sur « Time Out Of Mind », qui a été un hit n ° 1 en tant que single au Canada. Parmi les autres musiciens de premier plan de l’album, citons la star du jazz Michael Brecker, qui a joué du saxophone ténor sur trois pistes, le saxophoniste David Sanborn, le pianiste Joe Sample et le guitariste Larry Carlton. Fagen était le chanteur principal ainsi que les chœurs et le synthétiseur, le piano électrique et l’orgue, tandis que Becker jouait de la basse et de la guitare.

Le meilleur album de 1980

L’album contient également des paroles tristes sur la vie en Amérique à la fin des années 70. La chanson « Hey Nineteen » parle d’un hipster vieillissant qui a du mal à communiquer avec l’adolescent qu’il essaie de draguer – un adolescent qui l’agace lorsqu’elle ne parvient pas à le reconnaître. Arétha Franklin jouer sur la chaîne stéréo. C’est un compagnon du socialisateur blasé de Los Angeles dans « Babylon Sisters ».

pianiste de jazz Keith Jarrett n’était pas satisfait de la chanson titre de l’album et menaçait de poursuivre pour violation du droit d’auteur, affirmant qu’elle imitait sa composition de 1974 « Long As You Know You’re Living Yours ». Fagen a déclaré qu’il avait été influencé par le travail de Jarrett, un accord a été trouvé et le pianiste, qui a commencé sa carrière avec Dossiers de notes bleues Star Art Blakey, a reçu un crédit en tant que co-auteur de la piste.

Malgré toutes les difficultés, Gaucho a été un énorme succès commercial, atteignant la 9e place des charts américains et la 27e place des charts britanniques. Le New York Times a déclaré qu’il s’agissait du meilleur album de 1980.

Gaucho peut être acheté ici.