Gaudí, la mine d’or de Barcelone

Les constructions de Gaudi sont la principale revendication de Barcelone. En 2019, dernière année avant la pandémie, plus de 10 millions de personnes ont visité ses bâtiments. Près de cinq millions de personnes (4 717 796) ont visité le La Sainte Famille, et trois millions en vrac (3 145 349) sont allés au Park Güell, tous deux aux deux premières places du classement des « attractions » de Barcelone, à une distance considérable du musée du Barça, à la troisième place avec un peu plus d’un million et demi de visiteurs (1 661 156 ). Et à la septième place des espaces les plus visités se trouve La Pedrera, qui ajoute un autre million (1 080 519), et à la neuvième place se trouve la Casa Batlló (1 065 222). Ce sont les données du rapport sur l’activité touristique préparé par la Mairie de Barcelone.

Malgré les efforts du conseil municipal pour attirer les touristes dans d’autres quartiers de la ville, Gaudí est toujours roi. « Gaudí est très puissant, comme c’est le cas avec la Tour Eiffel, le Louvre ou l’Empire State », reconnaît Xavier Marcé, conseiller au tourisme et aux industries créatives. Depuis quelques années les responsables de la mairie tentent d’organiser et de diversifier l’offre pour éviter la surpopulation du centre-ville. « Décongestionner la ville et diversifier les flux de visiteurs est notre objectif, explique Marcé. Détourner le tourisme vers des zones telles que Poblenou, le 22@ -où passeront de nouvelles lignes de bus touristiques, désormais peu performantes à cause du covid-, ou vers la montagne de Montjuïc avec tous ses musées et paysages naturels sont des alternatives qui se valoriseront.

Plus de contrôle

Mais puisque la fièvre pour Gaudí ne disparaît pas mais aller vers plus il faudra mieux gérer les lieux avec plus de flux et de concentration de personnes. « Nous comptons sur des fonds européens pour piloter et améliorer le processus de numérisation des billets, ce qui pourrait réduire de 20 % les files d’attente des personnes qui attendent dans la rue. » Et ils consacreront une partie de ces fonds aux « grands projets culturels dans les quartiers », même si l’attractivité d’une usine de création devant La Pedrera, par exemple, est plus que douteuse.