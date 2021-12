Gautam Adani cherche 1 milliard de dollars d’obligations pour refinancer la dette de l’aéroport de Mumbai

Gautam Adani cherche à lever jusqu’à un milliard de dollars via une vente d’obligations en janvier pour refinancer la dette de l’aéroport international de Mumbai

Le milliardaire Gautam Adani cherche à lever jusqu’à un milliard de dollars par le biais d’une vente d’obligations en janvier pour refinancer la dette de l’aéroport international de Mumbai, selon des sources proches du dossier.

Barclays Plc., JPMorgan Chase & Co. et Deutsche Bank AG font partie des banques organisant la vente d’obligations pour lever des fonds pour Adani Airport Holdings Ltd., ont déclaré les personnes, demandant à ne pas être nommées car l’information est privée. Le produit sera utilisé pour refinancer un prêt en roupies contracté plus tôt cette année, ont-ils déclaré.

Le magnat indien a pris le contrôle du deuxième aéroport du pays en juillet après avoir racheté 50,5% à GVK Airport Developers Ltd. et 23,5% à deux sociétés sud-africaines. Adani Airports exploitera, gérera et développera huit aéroports en Inde, a-t-il déclaré dans sa dernière présentation aux investisseurs.

Les délibérations sont en cours et les détails de la collecte de fonds pourraient encore changer, ont déclaré les gens. Les représentants du groupe Adani n’ont pas immédiatement répondu aux courriels sollicitant des commentaires. Les porte-parole de Deutsche, Barclays et JPMorgan ont refusé de commenter.

