Gautam Gambhir affirme avoir reçu des menaces de mort de « ISIS Cachemire », la sécurité renforcée à la résidence du député du BJP

L’ancien batteur indien et député du BJP, Gautam Gambhir, a approché la police de Delhi, alléguant qu’il avait reçu des menaces de mort de ce qu’il a appelé « ISIS Kashmir », selon l’agence de presse ANI.

Le DCP Central Shweta Chauhan a déclaré qu’une enquête était en cours et que la sécurité avait été renforcée à l’extérieur de la résidence de Gambhir dans la capitale nationale par mesure de précaution.

Plus de détails sont attendus.

