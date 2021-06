Gautam Gambhir cite Bhagat Singh après que le Département de contrôle des drogues a proposé une action contre lui

Le 24 mai, la Haute Cour de Delhi avait demandé à l’organisme antidrogue d’enquêter sur la manière dont le député du BJP Gautam Gambhir avait pu se procurer des bandes de Fabiflu en grande quantité.

Le joueur de cricket est devenu politicien et le député du BJP Gautam Gambhir a cité le combattant de la liberté Bhagat Singh, réagissant indirectement à la soumission du contrôleur des drogues devant la Haute Cour de Delhi. « Je suis un homme et tout ce qui affecte l’humanité me concerne – Sardar Bhagat Singh ! a déclaré Gambhir dans un tweet. Notamment, le contrôleur des médicaments du gouvernement de Delhi a soutenu devant le tribunal que la Fondation Gautam Gambhir avait été reconnue coupable d’avoir stocké, acheté et distribué des médicaments Fabiflu aux patients COVID-19.

Gambhir distribuait des médicaments gratuits à toute personne qui se rendait à son bureau avec une carte d’identité et une prescription médicale à un moment où les gens avaient du mal à trouver des médicaments liés au COVID-19 sur le marché en raison d’une pénurie. Une question a été soulevée lorsque les médicaments n’étaient pas disponibles sur le marché, comment il a réussi à obtenir un stock important.

Le contrôleur des drogues a fait valoir que des mesures seraient prises sans délai contre la fondation, les trafiquants de drogue ainsi que dans d’autres cas de ce genre qui seraient portés à sa connaissance. Le département de contrôle des drogues a également informé le tribunal que le député AAP Praveen Kumar avait également été reconnu coupable d’infractions similaires en vertu de la loi sur les médicaments et les cosmétiques.

La Haute Cour de Delhi a demandé au contrôleur des drogues de déposer des rapports sur l’état d’avancement de ces affaires dans les six semaines et a inscrit l’affaire pour audience le 29 juillet.

La haute cour avait réprimandé la semaine dernière le Département de contrôle des drogues pour avoir donné un bon coup à Gambhir sans enquête appropriée. Le banc de division des juges Vipin Sanghi et Jasmeet Singh avait déclaré que le rapport déposé par le ministère ne valait pas le papier sur lequel il était écrit.

Le 24 mai, la Haute Cour de Delhi avait ordonné à l’organisme antidrogue de sonder comment le député du BJP Gautam Gambhir avait pu se procurer des bandes de Fabiflu en grande quantité.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.