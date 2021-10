Gautam Reghunath et PG Aditiya de Dentsu Webchutney démissionnent ; prévoit de lancer sa propre entreprise l’année prochaine

PG Aditiya et Gautam Reghunath

Gautam Reghunath, PDG, Dentsu Webchutney, et PG Aditiya, CCO, Dentsu Webchutney ont démissionné de leurs fonctions. Avec cela, l’agence sera désormais de retour sous la responsabilité directe de Sidharth Rao, PDG du groupe dentsuMB. Selon l’agence, Reghunath et Aditiya quitteront leurs postes au début de l’année prochaine pour créer leur propre entreprise. Pendant ce temps, les deux continueront à travailler avec Sidharth Rao pendant cette période dans le but d’assurer une transition en douceur pour l’équipe.

Gautam Reghunath et PG Aditiya ont été les deux recrutements les plus marquants de l’histoire de l’agence, a déclaré Sidharth Rao, fondateur de dentsu Webchutney et PDG de dentsuMB. « En tant que fondateur, vous voulez que vos employés trouvent leur vocation dans l’entreprise que vous construisez, et l’héritage qu’ils laissent derrière eux en est le meilleur exemple possible. De rejoindre à des postes de niveau d’entrée en 2010 et 2012 respectivement, et d’atteindre le sommet grâce à un travail acharné, de la passion et tout simplement d’être le meilleur dans l’entreprise à leur travail. C’est une histoire qui me fait croire que nous avons créé une organisation où tout le monde peut briller. Et maintenant, ils ont une chance de le faire eux-mêmes en tant qu’entrepreneurs créatifs », a-t-il ajouté.

Pour Gautam Reghunath et PG Aditiya, il n’y a pas d’autre agence ou réseau dans le pays où ils auraient eu la chance de construire leur carrière comme ils l’ont fait chez dentsu et chez Webchutney. « Nous avons passé près de 90 % de notre carrière ici, donc passer à autre chose n’est pas une décision que nous prenons à la légère. Notre vision personnelle de ce à quoi ressemblent le succès, l’échec et tout le reste a été façonnée chez Webchutney et les personnes avec qui nous avons eu le privilège de travailler et de diriger ici », ont-ils ajouté.

