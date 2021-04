Gautam Solar double sa capacité de fabrication

Pour stimuler la fabrication nationale, le Centre avait imposé un droit de sauvegarde de 25% sur les importations solaires en provenance de Chine et de Malaisie en juillet 2018 pendant deux ans, prolongé jusqu’en juillet 2021, à un taux de 15%. (Image représentative)

Gautam Solar a mis en service mercredi une capacité de fabrication de modules supplémentaires dans son usine de Haridwar, portant la capacité totale à 250 mégawatts (MW), sur les 120 MW existants.

La société a déclaré que la politique d’expansion «s’aligne très bien sur la décision du gouvernement d’encourager la production solaire dans le pays».

L’annonce a été faite deux semaines après que le Cabinet de l’Union a approuvé le programme d’incitation lié à la production de Rs 4.500 crore pour la fabrication solaire afin de réduire la dépendance à l’importation. «Cela a été rendu possible à la suite de la décision du gouvernement de faire de l’Inde un centre de fabrication solaire et de réduire sa dépendance à l’égard d’autres pays pour l’importation d’équipements solaires», a déclaré Gautam Mohanka, directeur général de Gautam Solar.

Les fabricants d’énergie solaire nationaux sont enthousiasmés par la visibilité du marché offerte par divers systèmes solaires du gouvernement central avec l’exigence de contenu domestique obligatoire. Le programme d’entreprise existant du secteur public central vise à mettre en place 12 000 MW de capacité solaire utilisant des ingrédients domestiques par des entreprises gouvernementales d’ici l’exercice 23.

Pour stimuler la fabrication nationale, le Centre avait imposé un droit de sauvegarde de 25% sur les importations solaires en provenance de Chine et de Malaisie en juillet 2018 pendant deux ans, prolongé jusqu’en juillet 2021, à un taux de 15%. Dès le début de l’exercice 23, les importations de modules solaires entraîneront un droit de douane de base de 40%.

Environ 50% de la capacité de production solaire de 14 GW du pays reste actuellement inutilisée, les développeurs ayant préféré importer des équipements moins chers, principalement de Chine, pour construire des centrales solaires. Cependant, les importations totales d’énergie solaire au cours des dix premiers mois de l’exercice 21 sont tombées à 393 millions de dollars contre 1,6 milliard de dollars à la même période il y a un an, l’ajout de capacité solaire ayant chuté de 45% à 4,8 GW et les prix des modules ont chuté d’environ 20%.

