« Gavi a joué avec une note très élevée quand il a joué »

14/10/2021 à 17h32 CEST

Roger Pros

Julen Guerrero Il est sans aucun doute l’une des plus grandes légendes de l’histoire de l’Athletic Club. Ahora, tras casi 30 años de su debut con el conjunto de San Mamés, Julen sigue estando cerca de los terrenos de juego, aunque esta vez como entrenador de la selección sub 17 española, por lo que sigue siendo una voz autorizada en el fútbol español à prendre en compte.

En ce sens, l’historique 8 des lions, a accordé une interview à ‘Onda Cero’ dans laquelle, entre autres, il a parlé de l’un des noms du moment non seulement sur la scène du Barça mais aussi sur la scène nationale : celui de Gavi.

Son admiration pour Gavi, une « vieille » connaissance

En ce qui concerne le canterano culé -qui le connais depuis qu’il a 7 ans parce qu’il a joué plusieurs fois avec Julen Jon, fils du légendaire joueur rojiblanco, et parce qu’il a été son entraîneur en U15 et U16-, Julen Il a commenté : « C’est vrai que tout a été très rapide. Évidemment, Luis Enrique le connaissait dans les catégories inférieures et a courageusement parié sur Gavi. Rappelez-vous que Gavi il y a un mois ou il y a un mois et un peu je jouais un tournoi des moins de 18 ans et de là, il est passé à l’absolu. Le train le dépassa à ce moment-là et il en profita. Quand il est sorti sur le terrain, avec sa classe et avec sa confiance en lui s’est déroulé sans problème& rdquor ;.

« Toutes les étapes que le garçon a brûlées ont été très positives. Cependant, il faut avoir la chance de trouver un entraîneur, aussi bien au Barça qu’en équipe nationale, qui veuille l’élever. Tant que ça n’arrive pas, tu ne sais pas non plus, mais les étapes qu’il a traversées avec son âge ont été excellentes. C’est clair que Le truc de Gavi s’est très bien passé, il a joué avec une note très élevée quand il a joué et a plus que rempli. Ce n’est pas normal car il n’arrive pas tous les ans qu’un garçon de 17 ans fasse ses débuts en première division et dans l’absolu & rdquor;, a-t-il ajouté.

La portée des jeunes qui excitent l’Espagne

Interrogé sur les irruptions de Ansu Fati, Pedri, Gavi et Yeremy Pino, Guerrero a déclaré que «Ils avaient tous d’excellentes conditions pour réussir dans l’élite mais la clé est que le club vous donne l’opportunité. Il y a des enfants qui sont prêts à franchir le pas et ensuite ils ne les mettent pas. N’ayez pas peur car la plupart des gamins répondront & rdquor;, a-t-il condamné.

Entraîneur Julen Guerrero

Concernant son profil d’entraîneur, l’actuel entraîneur espagnol des moins de 17 ans a déclaré : « Je provoque des discussions pour donner des conseils aux garçons que j’entraîne en équipe nationale. J’aime parler de ce sujet, pour vous faire savoir un peu ce que vous allez trouver. Parfois, je leur mets même des documentaires ou du matériel pour pouvoir partager et leur enseigner ce qu’ils peuvent trouver s’ils continuent et aussi les aider s’ils ne peuvent pas continuer. J’aime travailler la thérapie et Je pense qu’il est bon de travailler sur ces aspects& rdquor ;.

Votre expérience avec vos débuts

Finalement, Jules Il a également parlé du début de sa carrière et de la répercussion que sa figure a eue, ce à quoi il a commenté ce qui suit : « Dans mon cas J’ai traversé 18 ans en très peu de temps dans ma jeunesse, en équipe première et pour être international, tout vient très vite. Le train passe à ce moment-là et il faut essayer d’en profiter. Vous ne décidez presque jamais quand ils viennent, vous devez avoir des entraîneurs qui font confiance aux jeunes. J’ai réalisé l’offre que j’ai atteint presque immédiatement. Quand j’ai commencé la pré-saison avec l’équipe première. Puis j’ai commencé comme starter et je n’en suis plus sorti. À ce moment-là, le sujet était déjà en discussion et quand j’ai commencé avec la première équipe, les gens s’arrêtaient et vous parlaient dans la rue. Ça change tout. Presque chaque mouvement a été observé & rdquor;, a pris fin.