Gavi, applaudi à La Cartuja

14/11/2021

Act le 15/11/2021 à 00:29 CET

Le milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi, a été le joueur le plus remarquable de l’équipe espagnole lors des 90 minutes contre la Suède. Avec Sergio Busquets et Carlos Soler au milieu de terrain, l’équipe de jeunes a constamment participé entre les lignes et a cherché des espaces derrière les milieux de terrain scandinaves..

Le Sévillan, qui a définitivement consolidé à la fois le FC Barcelone et l’équipe nationale, a joué son quatrième match en tant qu’international absolu. Il est intervenu avec le ballon 91 fois, le plus grand nombre de toute l’équipe. Aussi, il l’a fait avec 92 % de réussite à la passe : 68 sur 74 ont terminé à la relance.

Pour compléter ses statistiques, Gavi a réalisé 5 des 8 dribbles qu’il a tentés, remporté 10 des 15 duels directs qu’il a disputés et reçu 4 fautes. Sa performance a reçu le soutien d’un public livré à La Cartuja, qui a reconnu l’effort du sévillan à plusieurs reprises avec des applaudissements nourris et des cris de « Gavi, Gavi ».