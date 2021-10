Gavi continue de pulvériser des records de précocité

26/10/2021 à 8h15 CEST

Le milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi, a disputé son premier Clásico en équipe première et est devenu le plus jeune à le faire en tant que partant du conseil d’administration de Ronald Koeman. À 17 ans et 80 jours, il a dépassé Pedri González (17 ans et 334 jours) à cet égard et continue de brûler par étapes à une vitesse vertigineuse au club du Barça..

Le Sévillan, qui a gagné la confiance de Ronald Koeman après avoir réalisé une fantastique pré-saison, Il a disputé un total de 11 matches toutes compétitions confondues et est devenu le quatrième milieu de terrain de l’équipe derrière Sergio Busquets, Frenkie De Jong et Pedri González.. Précisément à cause de la blessure du canari, il a eu beaucoup plus de minutes à partir du onze de départ.

1 – À 17 ans et 80 jours, Gavi 🇪🇸 est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts dans #ElClásico en tant que titulaire dans @LaLiga au 21e siècle, dépassant le précédent record de @Pedri González il y a tout juste un an (17 et 334) . Illusion. pic.twitter.com/lOI9uspAQL – OptaJose (@OptaJose) 24 octobre 2021

L’équipe de jeunes a vécu deux mois mouvementés depuis le début de la saison officielle : Il s’est installé dans l’équipe première, il a été appelé avec l’équipe senior espagnole pour jouer la Ligue des Nations de l’UEFA et le week-end dernier, il a joué son premier classique en tant que titulaire.. A tout juste 17 ans, le milieu de terrain a atteint une valeur marchande de 25 millions d’euros.

Une perte douloureuse à domicile à El Clásico

Les azulgranas n’ont pas pu vaincre le Real Madrid au Camp Nou lors de la dernière journée de Liga et ont certifié leur cinquième Clásico consécutif sans victoire et leur quatrième défaite lors des quatre dernières confrontations directes.. L’équipe culé est en neuvième position avec un total de 15 points et aggrave la situation du coach sur le banc.

L’équipe de Ronald Koeman compte quatre victoires, trois nuls et deux défaites, en plus d’un match en attente contre Séville, lors des dix premières journées de Liga. En Ligue des champions, en revanche, la victoire par le minimum contre le Dinamo Kiev a allégé la situation qualificative de l’équipe après les buts encaissés contre le Bayern (0-3) et Benfica (3-0).