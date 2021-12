Gavi en lice pour la sortie de Barcelone alors que Chelsea devient le principal candidat à l’accord

Chelsea est prêt à recruter un prodige de Barcelone après un autre coup dur pour les titans espagnols, selon les rapports.

Barcelone est en grande difficulté financière, avec des dettes s’élevant à plus d’un milliard de livres sterling. Le président Joan Laporta pense qu’ils peuvent changer les choses en 18 mois, mais cette tâche s’annonce plus difficile à l’approche de la nouvelle année.

Les Blaugrana ont déjà perdu Lionel Messi contre le Paris Saint-Germain. Il est devenu agent libre cet été car Barcelone ne pouvait pas se permettre de payer son énorme salaire.

Ronald Koeman a quitté le Camp Nou le 28 octobre après un début de campagne décevant. La légende du club Xavi est son remplaçant, bien que l’ancien milieu de terrain aura besoin de temps pour les remettre à leur meilleur niveau.

Le dernier coup dur du club a été une défaite 3-0 contre le Bayern en phase de groupes de la Ligue des champions. Cela les a vus ne pas atteindre les huitièmes de finale pour la première fois en 17 ans.

Sport Witness, citant des articles de la presse espagnole, déclare que la perte aura des implications majeures pour Barcelone. Ils devraient manquer 20 millions d’euros (17 millions de livres sterling) de revenus en ne pouvant pas atteindre les huitièmes de finale de l’UCL.

Les hommes de Xavi seront les favoris pour remporter la Ligue Europa, mais cela ne complétera pas suffisamment leurs fonds.

Le rapport affirme que le Barça devra envisager de vendre certains de ses meilleurs diplômés de l’académie pour améliorer ses finances. Le vainqueur du Kopa Trophy Pedri est hors limites, mais Nico Gonzalez ou Gavi pourraient être disponibles.

Ce dernier est une cible pour Chelsea. Ils semblent être en tête de la course pour ses services et pourraient tenter de tenter le Barça avec une enveloppe financière importante.

Le milieu de terrain central est l’un des jeunes les mieux notés d’Espagne. Il est sur 19 apparitions pour le Barça à l’âge de 17 ans.

Tuchel réagit à la forme inquiétante de Chelsea

Pendant ce temps, le patron des Blues Thomas Tuchel a parlé de la baisse de forme de son équipe. La seule victoire de Chelsea lors de ses quatre derniers matches était une victoire serrée 2-1 contre Watford.

Ils chercheront à arrêter cette course lorsque Leeds visitera Stamford Bridge samedi après-midi.

Avant le match, Tuchel a déclaré : « Pour moi, il s’agit des trois derniers matchs.

« La façon dont nous avons joué était comme je l’ai dit la première fois, j’avais le sentiment que nous n’étions pas prêts à jouer à Watford et à égaler leur intensité. Nous nous sommes échappés avec une victoire et avons réussi à croître à un niveau acceptable.

« West Ham a été une très bonne première mi-temps et une seconde mi-temps correcte, mais un résultat terrible pour nous.

« Nous avons eu beaucoup de changements puis nous avons laissé une avance nous filer entre les doigts à la toute dernière minute [versus Zenit St Petersburg].

« Si vous menez quatre fois en deux matches et que vous vous échappez avec un point et six buts encaissés, ce n’est pas le moment de détourner le regard et de prétendre que rien ne se passe. »

