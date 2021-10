Gavi entre dans l’histoire du Clasico avec le départ de Barcelone

Le milieu de terrain de Barcelone Gavi a écrit son nom dans les livres d’histoire dimanche lorsqu’il a été nommé dans le onze de départ de Ronald Koeman contre le Real Madrid

L’international espagnol est le plus jeune joueur à participer à El Clasico ce siècle à l’âge de 17 ans et 80 jours. Il bat le record détenu auparavant par….Pedri qui a débuté à 17 ans et 334 jours.

Gavi est également le plus jeune joueur à débuter dans le match crucial entre les deux géants espagnols depuis 80 ans et le sixième plus jeune de tous les temps derrière Alfonso Albéniz (1902), Armando Giralt (1902), René Petit (1916), José Bayo ( 1936) et Vicente Martinez (1941) (statistiques de MisterChip).

Ce fut une ascension extraordinaire pour Gavi qui n’a fait ses débuts pour les géants catalans qu’en août, devenant le quatrième plus jeune joueur du Barça à avoir jamais joué en Liga lorsqu’il a affronté Getafe.

L’adolescent a poursuivi en devenant le plus jeune joueur à avoir joué pour l’Espagne en octobre lorsqu’il a fait ses débuts contre l’Italie dans la Ligue des Nations à l’âge de seulement 17 ans et 62 jours.

Avec Pedri toujours blessé, il n’était pas surprenant de voir Gavi dans le onze de départ contre le Real Madrid. L’adolescent s’est de nouveau aligné aux côtés du capitaine Sergio Busquets et de Frenkie de Jong au milieu de terrain.

Gavi était l’un des sept joueurs locaux de la formation avec Gerard Pique, Eric Garcia, Busquets, Ansu Fati, Oscar Mingueza et Jordi Alba également dans le XI de Koeman.