Gavi et Ansu Fati donnent à Barcelone des raisons d’être joyeux

Peut-être que Ronald Koeman devrait rester plus souvent loin du banc de Barcelone !

En toute sincérité, cette est le type de performance que tous les culers réclament. Ne nous attardons même pas sur le fait que Levante est généralement l’adversaire le plus accommodant du Camp Nou.

Paco Lopez a eu la mesure des blaugranes ces derniers temps, mais son équipe a été bien battue dimanche après-midi.

C’était trois mais ça aurait pu être si facilement six ou sept.

La cerise sur le gâteau, c’est qu’Ansu a tenu son retour tant attendu. A tout juste 18 ans, et avec une pression incroyable sur ses jeunes épaules, il n’a mis que quelques minutes pour envoyer les fidèles en orbite.

Ansu Fati est de RETOUR ! La jeune superstar marque son retour de blessure après 323 jours avec un but, se rend sur le banc pour célébrer avec le staff barcelonais, puis dans la tribune pour célébrer avec son frère Quel instant ! pic.twitter.com/s11E7Bguzr – Premier Sports (@PremierSportsTV) 26 septembre 2021

Son mouvement et sa franchise avaient déjà causé des problèmes avant le but, et tant qu’il sera autorisé à continuer à se développer comme avant, il sera un digne n ° 10.

Cependant, la « dépendance à l’Ansu » ne doit pas vraiment devenir quelque chose.

La clameur pour un nouveau héros est peut-être prévisible, mais dans Gavi, Nico, Riqui, Eric, Ronald Araujo, Oscar Mingueza et plus encore, le club a de jeunes stars qui sortent du bois.

Donnez à Koeman son dû. Pour tous ses autres défauts, sa bravoure à donner aux enfants leurs ailes doit être louée, et la performance de Gavi en particulier était sensationnelle.

À seulement 17 ans, le milieu de terrain avait l’air complètement à l’aise en étant impliqué à chaque occasion.

Son physique est, je dirais, la principale raison pour laquelle Koeman favorise un peu plus ce que Gavi apporte à la table à ce stade.

Photo de Pedro Salado/Qualité Sport Images/.

Ce qui était merveilleux de voir de lui, c’était un jeune joueur s’exprimant en toute liberté. Les chaînes étaient enlevées.

Oui, il avait une responsabilité claire à défendre lorsque le besoin s’en faisait sentir, mais une licence d’errance reposait bien sur ses épaules.

Son association avec Busquets et ses autres coéquipiers était à un niveau incroyablement élevé si l’on considère le peu de minutes qu’il a jouées. Des minutes pour lesquelles Riqui Puig tuerait.

Nul doute que de nombreux supporters réclameront à Gavi une résidence plus permanente, mais le club est-il assez courageux pour le lâcher contre des joueurs comme Benfica, l’Atletico Madrid et, un peu plus tard, le Real Madrid ?

Lorsque Pedri reviendra et que Frenkie de Jong sera de retour de suspension, nous savons tous qui sera le premier milieu de terrain trois.

À bien des égards, l’équipe technique est prise entre le marteau et l’enclume.

Ce qui a été vu dimanche laisse présager un avenir beaucoup plus prometteur, et pourtant il y aura des batailles beaucoup plus importantes à venir.

Le club a-t-il vraiment envie de lancer ses jeunes talents dans le grand bain, risquer de perdre encore du terrain en haut du classement, puis s’attirer les foudres du Camp Nou ?

La fortune favorise les courageux, mais Barcelone n’est pas vraiment en mesure de prendre des risques.