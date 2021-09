Gavi, jeunesse et talent pour Barcelone

24/09/2021 à 9h03 CEST

Le milieu de terrain de Barcelone, Gavi Paéz, a fait ses débuts en tant que titulaire sous Ronald Koeman en Liga. Il a commencé avec Frenkie De Jong et Sergio Busquets dans le noyau et était, sans aucun doute, une des meilleures sensations de l’équipe. Son dynamisme et sa tenue de balle lui ont grande importance dans le jeu, malgré la version corail gris de l’équipe.

Le sévillan, qui la saison dernière, il a joué avec Juvenil A du FC Barcelone, a réalisé une belle pré-saison et a gagné la confiance du sélectionneur néerlandais, qui Il lui a donné des minutes contre la Real Sociedad et aussi contre le Bayern en Ligue des champions et hier contre Cadix, où il a déjà fait ses débuts dans le onze avec seulement 17 ans..

17 – À 17 ans et 49 jours, Gavi a été le deuxième plus jeune joueur à faire ses débuts en tant que titulaire avec le @FCBarcelona_es en #LaLiga au 21e siècle, seulement dépassé par Ansu Fati (16 ans et 318 jours). De bonne heure. pic.twitter.com/HcB93kZ9cI – OptaJose (@OptaJose) 23 septembre 2021

Le canterano est apparu pour la première fois dans le onze du FC Barcelone et est devenu le deuxième plus jeune joueur à le faire au 21e siècle en Liga avec seulement 17 ans et 49 jours.. Ahead mène toujours Ansu Fati, qui a hérité du numéro 10 de Leo Messi et réapparaîtra sous peu si les délais sont respectés, avec 16 ans et 318 jours.

Avec Nico Gonzáez et Demir, les sensations

La marche des grands et nombreux joueurs de l’effectif sur ce marché estival, ainsi que la grande liste des blessés, a ouvert les portes aux jeunes joueurs qui appartiennent à la filiale.. C’est le cas de noms comme ceux de Gavi lui-même, mais aussi ceux de Nico González ou Yusuf Demir, qui avoir la confiance de Ronald Koeman et aura un certain rôle durant le cours.

Les trois joueurs ont déjà fait leurs débuts en tant que membres de l’équipe première et devraient continuer dans la dynamique de groupe à court et moyen terme. Gavi et Demir savent déjà ce que c’est que d’être titulaire en ce début de saison, tandis que le cas de Nico González n’a pas encore: Il a joué quelques minutes contre la Real Sociedad, le Bayern et Cadix, mais n’a pas réussi à débuter dans l’entrejeu du Barça.