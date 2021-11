Gavi, le deuxième joueur le plus apprécié des cinq ligues majeures

11/11/2021 à 21:44 CET

Le milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi, est le deuxième joueur qui a le plus augmenté sa valeur marchande au cours de la saison 2021/22 avec un total de 25 millions d’euros, selon Transfermarkt. Après avoir débuté cette saison avec l’équipe première et avoir reçu un appel de l’équipe nationale, le joueur est l’une des grandes sensations de l’équipe azulgrana.

Le Sévillan, qui compte déjà cette saison un total de 15 matches officiels en tant que joueur de l’équipe première, il n’est derrière Jack Grealish, l’un des noms propres de Manchester City, avec une augmentation de 35 millions d’euros. Le Britannique a signé sur le marché d’Aston Villa l’été dernier et est devenu le principal discours offensif de Pep Guardiola.

L’équipe des jeunes partage également le podium avec Erling Haaland, qui a subi une augmentation de 20 millions d’euros. Les autres membres de la liste sont : Florian Wirtz (+ 20M€), Jude Bellingham (+15M€), Thomas Lemar (+15M€), Yeremi Pino (+15M€), Jamal Musiala (+12M€), Ben White (+12M€) et Fiyako Tomori (+ 12M€).

La sensation de la saison avec Nico

L’azulgrana est l’un des noms propres de la saison grise du FC Barcelone avec Nico González, qui se sont consolidés dans la rotation de l’équipe première et ont profité de nombreuses minutes face à de multiples absences dans le médullaire.. L’Espagnol a disputé un total de 13 matchs et a été l’un des plus remarquables du bref parcours de Sergi Barjuan à la tête de l’équipe par intérim.

Les deux sont deux des grands espoirs du fan de Culé, qui avec l’arrivée de Xavi Hernández comme entraîneur-chef a retrouvé l’illusion: celui de Terrassa vient d’Al-Saad et son idée du football correspond parfaitement à la philosophie du club.