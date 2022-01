Gavi revient au cauchemar des cartes

09/01/2022 à 10:09 CET

Gavi a subi sa première expulsion dans l’équipe première de Barcelone ce samedi. Cela semble étrange car la vérité est que le jeune milieu de terrain espagnol est ressorti avec un problème évident avec les cartes. Lors de ses six premiers matchs avec le maillot de Barcelone, il a reçu trois jaunes et il semblait que cela aurait pu être quelqu’un d’autre.

Gavi a tendance à prendre des risques dans les entrées et, surtout, il ne mesure pas les temps. Ses trois premiers cartons jaunes avec Barcelone sont tous arrivés avant la 25e minute match, ce qui l’a laissé dans une position très difficile pour la suite du match et sans possibilité de prendre des risques.

Après ce record, le milieu de terrain s’est amélioré. Sept matches de championnat consécutifs sans voir de carton jaune. Il semblait que l’inertie des premiers jours était passée et que le jeune de 17 ans avait enfin retrouvé le calme. Mais il est de retour à ses anciennes habitudes. Avec l’arrivée de Xavi Hernández sur le banc, le Gavi le plus controversé est de retour.

Au cours des cinq derniers matchs, il a reçu quatre cartons jaunes. À la 74e minute contre Osasuna, à la 77e contre Séville et le vrai problème est venu contre Grenade. Il a de nouveau vu un jaune tôt, à la 22e minute, et a laissé son équipe avec dix dix minutes de la fin. Une entrée à Álex Collado qui a aidé Barcelone à ne pas passer d’un nul à un et a laissé deux points importants dans leur ascension vers la Ligue des champions.

Celui qui ambitionne d’être l’un des futurs milieux de terrain de l’équipe espagnole a un problème avec les cartes, mais a beaucoup de temps devant améliorer.