Gavin Andresen révèle une sombre prédiction pour l’avenir du Bitcoin ZyCrypto

L’ancien développeur principal de Bitcoin prévoit un avenir sombre pour la plus grande crypto-monnaie au monde. Il prédit qu’en 2061, le prix du BTC serait de 6 millions de dollars avec des frais de transaction de 7 500 dollars pour chaque transaction. En 2100, les baleines Bitcoin fermeront le réseau en raison de faibles récompenses minières et de moins de transactions.

Gavin Andresen, un ancien développeur principal de Bitcoin, a révélé une sombre prédiction pour la fin du réseau Bitcoin. Sa prédiction prévoit un avenir où les baleines contrôlent toutes les transactions et l’activité minière de la blockchain, ce qui jettera les bases de la disparition éventuelle de la blockchain bitcoin.

Regarder dans le futur

Gavin Andresen a fait sa prédiction dans un article de blog intitulé « A Possible BTC Future », informant les lecteurs que son hypothèse devrait être considérée comme de la science-fiction. Il commence par dire qu’en 2061, le prix de la BTC pourrait être fixé à 6 millions de dollars, et une fois l’inflation prise en compte, il sera évalué à 1 million de dollars aujourd’hui. En 2061, les transactions Bitcoin se produisent rarement sur le réseau car les utilisateurs effectuent désormais des transactions sur des blockchains plus rapides, moins chères et hautement privées.

Cela laisse les seules transactions sur le réseau Bitcoin entre des «détenteurs de la taille d’une super baleine» comme les échanges centralisés, les banques centrales et les adresses de calcul multipartites qui détiennent des pièces emballées. Ces baleines sont en charge de l’exploitation minière et sont les seules à générer des transactions sur le réseau et elles paient les frais de transaction élevés de 7 500 $ par transaction.

Finalement, en 2100, la récompense minière tombe à zéro de 0,006103515625 BTC par bloc, et les transactions sur le réseau sont désormais rares en raison des problèmes de confidentialité, de la vitesse et du coût élevé du gaz.

Les conséquences

Voyant l’utilisation décroissante du réseau Bitcoin par les particuliers, les baleines prennent alors la décision unanime de fermer le réseau. Selon Andresen, “un par un, ils ferment les ponts qui déplacent le BTC entre les chaînes” et brûlent le BTC restant en l’envoyant à une adresse à laquelle personne n’a accès.

Aucun bitcoin n’étant produit sur le réseau et aucune transaction n’ayant lieu, Andressen suppose que « sans plus rien à sécuriser, la chaîne s’arrête. Cependant, il prédit une lueur d’espoir dans le nuage sombre qu’environ 20 millions de BTC survivent sur d’autres chaînes de blocs et parviennent à conserver leur valeur car “il y en a un nombre limité et parce que BTC était le premier actif numérique rare”.

Les idées de Gavin Andresen pourraient être plausibles car plusieurs blockchains sont développées à une vitesse incroyable et offrent des fonctionnalités avancées de confidentialité. Le travail d’Andresen avec le développement de Bitcoin fait que ses opinions ont un poids considérable. Satoshi Nakamoto a nommé Andresen en tant que développeur principal du logiciel client de Bitcoin et a ensuite créé la fondation Bitcoin.