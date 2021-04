Gavin Newsom court peur et rouvre l’État; Il est toujours rappelé – RedState ⋆ .

Quelle différence fait la menace d’une élection de rappel.

C’est incroyable ce que 2 175 000 signatures sur une pétition de rappel feront pour faire avancer les choses. – Randy Economy, Senior Advisor @ # RecallGavin2020 (@EconomyRadio) 6 avril 2021

Accélération de la distribution de vaccins, réouverture des comtés. Après un an à jouer au dictateur, Governor Hair Gel s’intéresse soudainement à la gouvernance réelle.

Trop peu, trop tard.

Eh bien, je vois que le dernier sondage de rappel interne est dans le bureau de Gavin Newsom – voyons à quel point cela dure. https://t.co/SRHILVhqHK – Harmeet K. Dhillon (@pnjaban) 6 avril 2021

Je suis sûr que cela n’aide pas que la réaction exceptionnellement boiteuse de Newsom et de ses amis à #StopTheRepublicanRecall se déroule comme prévu.

Au lieu de lutter contre le COVID-19, les républicains tirent une page du livre de jeu Trump et attaquent les Californiens. Le rappel républicain @CAGOP coûtera 100 millions de dollars canadiens – de l’argent qui pourrait être utilisé pour aider à vacciner nos communautés. #StopTheRepublicanRecallhttps: //t.co/I8uFeGUgLK – Parti démocrate de Californie (@CA_Dem) 25 mars 2021

Un écrivain d’opinion s’est rendu à The Hill non seulement pour insulter la Constitution, mais aussi les électeurs californiens.

Le rappel est un autre exemple de la façon dont les minorités politiques bien financées peuvent contrecarrer la démocratie, gommer le gouvernement et miner la confiance. Le pouvoir de factions démesuré a été à l’honneur ces derniers temps, visant en particulier le collège électoral et l’obstruction du Sénat – deux méthodes exaspérantes qui permettent aux minorités de contourner facilement les majorités. Le processus de rappel est alimenté par cette même autorité exagérée, poussée à un extrême absurde. (C’est la Californie, après tout.)

Qu’y a-t-il d’absurde à propos des comtés qui produisent et gèrent réellement leurs budgets fiscaux ne voulant pas être supplantés par les caprices, l’itinérance endémique et la dette massive de Sacramento, San Francisco et Los Angeles? «Autorité gonflée»? Ce serait la tête brillante de Newsom, pas le processus de rappel constitutionnel.

Regardez les chiffres: Newsom a remporté l’élection du gouverneur de 2018 avec près de 62% des voix, 7,7 millions de voix contre 4,7 millions pour le républicain John Cox. C’était la plus grande marge de victoire pour un non-titulaire ici depuis 1930.

Les défenseurs de Newsom adorent lancer ces chiffres, mais si vous les regardez, cela n’indique pas un mandat. En 2018, il y avait 19,6 millions d’électeurs inscrits en Californie, et moins de la moitié de ce nombre ont voté pour Newsom. Ce que cela veut dire, c’est qu’une partie de l’électorat n’aime aucun des deux candidats et a choisi de s’absenter.

Espérons qu’ils ne feront pas la même erreur lors de cette élection de rappel. Les conséquences de la mise à l’écart se sont produites au cours de la dernière année, et cela n’a pas été joli.

Mais pour déclencher un rappel, les militants n’ont qu’à recueillir des signatures valides égales à 12% des voix exprimées lors de la course du gouverneur de 2018 – environ 1,5 million. C’est le deuxième seuil le plus bas pour un rappel au poste de gouverneur dans le pays, et donne à une très petite tranche de l’électorat une occasion tentante d’exiger une refonte. Pour déclencher une rediffusion, les organisateurs ici ont juste besoin d’inscrire environ un tiers de ces électeurs californiens relativement peu nombreux qui ne voulaient pas de Newsom en premier lieu.

«Comparativement peu» est une tournure de phrase trompeuse, et vise à masquer le fait que plus de la moitié de cet électorat votant n’a jamais voulu Gavin Newsom. Non seulement les organisateurs du Recall ont inscrit ces personnes, mais ils ont également recruté de nombreux démocrates mécontents qui ont voté pour Newsom en 2018. Ainsi, non seulement Newsom continue de ne pas lire la salle, mais ses défenseurs continuent de tomber sur eux-mêmes. faire de même.

« Si je vous laisse sortir de chez vous pour rouvrir votre entreprise et permettre à vos enfants de retourner à l’école, pouvons-nous s’il vous plaît oublier le rappel? » – Gouverneur Newsom pic.twitter.com/NS73E2zvHw – Kevin Dalton (@NextLAMayor) 6 avril 2021

Puisqu’il a été incapable d’épingler le rappel sur ces républicains maléfiques, un coup d’État de droite ou Q-Anon, sa chevelure mise sur un retour à la normale et à de courts souvenirs pour faire échouer cet effort de rappel.

Quelle est cette phrase de joueur? Lorsque les chances sont contre vous, ne pariez jamais contre la maison.