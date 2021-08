Gavin Newsom devient capitaine Queeg 10z viral

in

Gavin Newsom a dû obtenir de très mauvais chiffres de sondages électoraux aujourd’hui (ou il a été secoué par la chute rapide d’Andrew Cuomo en disgrâce politique), car il l’a complètement perdu dans une interview avec des membres du comité de rédaction des journaux McClatchy. Gardez à l’esprit que McClatchy est une chaîne de journaux libérale, et pourtant Newsom s’en prend toujours à leurs questions tout à fait légitimes et a le langage corporel d’un certain capitaine de navire de la Marine obsédé par des fraises manquantes. La seule chose qui manque, ce sont des roulements à billes de gros calibre pour qu’il puisse rouler d’une seule main.

Si ce clip pouvait être montré à chaque électeur californien, il perdrait son rappel dans un glissement de terrain.