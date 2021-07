Gavin Newsom joue avec le feu .

J’ai suivi la campagne pour rappeler le gouverneur de Californie Gavin Newsom, mais pas de près. Mon impression d’après les rapports et les sondages est que Newsom est susceptible de survivre, mais que sa survie n’est pas assurée.

James Freeman du Wall Street Journal trouve Newsom vulnérable sur plusieurs fronts – la criminalité, le coronavirus, les sans-abri et les incendies de forêt, par exemple. Il note que les électeurs californiens lui donnent des notes faibles pour sa réponse à la sécheresse. Selon un sondage, 27 % de l’électorat jugent la réponse de Newsom seulement « juste » et 35 % la considèrent comme médiocre. Son sondage sur les incendies de forêt est similaire.

Newsom serait encore moins respecté en ce qui concerne les incendies de forêt si le public savait qu’il pousse discrètement les autorités à assouplir les réglementations afin de promouvoir le développement résidentiel et commercial dans les zones dangereuses sujettes aux incendies. Plus précisément, le California Board of Forestry and Fire Protection (BOF) est en train de réviser sa réglementation routière en matière de sécurité incendie qui est en place depuis 1991. Parmi les changements pris en charge par Newsom, citons :

(1) Réduire la norme de largeur de route de 20 pieds pour l’aménagement sur les routes existantes à 14 pieds, ce qui rend impossible pour l’équipement de lutte contre l’incendie de 9 pieds de large de dépasser des véhicules de tourisme de 6 pieds de large sur des routes de 14 pieds de large. La plupart des nouveaux développements se font sur des routes existantes.

(2) Éliminer les limites de longueur des impasses pour toutes les routes existantes et supprimer la plupart des exigences de rotation. Les réglementations actuelles ont une limite de longueur d’un mile pour les routes sans issue existantes et exigent des rotations tous les quart de mile.

Ces changements reviennent à jouer avec le feu, comme le dit un ami qui a travaillé sur ce problème. Il souligne que de nombreuses villes rurales de Californie sont situées au bout de routes longues, étroites et sans issue qui n’ont jamais été conçues pour des évasions précipitées. Certains résidents de Paradise, en Californie, qui ont fui le Camp Fire en 2018 ont été piégés dans des goulots d’étranglement et ont abandonné leurs voitures, tandis que d’autres sont morts dans leurs véhicules.

Les changements apportés par Newsom rendraient les évasions précipitées des incendies de forêt encore plus difficiles. Ceci, à un moment où les incendies de forêt sont devenus la nouvelle norme dans toute la Californie et les évacuations périlleuses sont devenues monnaie courante.

Les empreintes digitales de Newsom sont partout dans la pression pour réviser la réglementation. Le processus d’élaboration des règles du BOF est supervisé par Wade Crowfoot, que Newsom a nommé directeur de la California Natural Resources Agency. Crowfoot et d’autres ont fait pression sur le BOF pour qu’il affaiblisse sa réglementation.

Crowfoot prétend qu’une norme routière de 14 pieds est plus solide que la norme existante de 20 pieds. Pas étonnant que le directeur exécutif du BOF, Matt Diaz, ait récemment démissionné, tandis que le Dr Marc Los Huertos, le seul membre du conseil d’administration du sud de la Californie et l’un des deux qui ont voté contre l’affaiblissement des règles, a quitté le conseil d’administration.

En outre, selon mon ami, dix-huit professionnels de la lutte contre les incendies d’agences fédérales, d’État et de comté ont déclaré que les politiques de Newsom encouragent le développement de logements dans les zones fortement exposées aux incendies et augmentent les risques pour les vies et les biens lors des évacuations d’incendie. Et Doug Leisz, ancien chef adjoint du US Forest Service, qualifie les normes abaissées de Newsom de « inadmissibles ».

Certains démocrates ne sont pas très heureux de voir Newsom jouer avec le feu. Quatre législateurs du sud de la Californie ont exhorté le BOF à renforcer la réglementation. Ils ont écrit: «Lorsque les routes ne sont pas améliorées et que des aménagements supplémentaires sont autorisés, cela augmente le nombre de véhicules qui devront utiliser ces routes pour les évacuations, ce qui augmente les temps d’évacuation pour tous les résidents existants.»

Compte tenu des faibles notes que l’électorat californien accorde déjà au gouverneur sur les problèmes liés à la sécheresse en général et aux incendies de forêt en particulier, Newsom semblerait être vulnérable en ce qui concerne la réglementation routière en matière de sécurité incendie. En fait, on me dit qu’il a demandé au Conseil des forêts de s’abstenir de prendre une décision jusqu’en octobre, après l’élection de rappel.

Les républicains californiens devraient tenir les pieds de Newsom sur le feu, pour ainsi dire. Ils devraient faire de la position irresponsable de Newsom sur les routes à l’épreuve du feu un problème majeur dans la tentative de l’enlever.