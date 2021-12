Gavin Newsom : la Californie sera un « sanctuaire » pour l’avortement si Roe v. Wade est annulé

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le gouverneur Gavin Newsom, ainsi que des législateurs et des cliniques de l’État d’Or, ont dévoilé un plan pour que la Californie devienne un « sanctuaire » pour les personnes cherchant à se faire avorter si la Cour suprême annulait Roe v. Wade l’année prochaine.

Le plan intervient alors que plusieurs législatures d’État suggèrent qu’elles interdisent la procédure si les États sont autorisés à déterminer si elle est autorisée à l’intérieur de leurs frontières.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom s’exprime lors d’une conférence de presse aux studios Universal à Universal City, Californie (AP Photo/Ringo HW Chiu, File)

SI ROE V. WADE EST RENVERSÉ, VOICI CE QUI SE PASSE

Le California Future of Abortion Council, qui a été créé en septembre et se compose de plusieurs groupes de défense et de plus de 40 prestataires d’avortement dans l’État, a publié un rapport contenant 45 recommandations que l’État devrait prendre en considération si Roe v. Wade devait être annulé.

Les recommandations du rapport, que le sénateur Toni Atkins (D) a aidé à rédiger, appellent à un financement public pour les frais de voyage – y compris le transport et l’hébergement – pour ceux qui demandent un avortement et le remboursement aux prestataires d’avortement qui fournissent des services à ceux qui ne peuvent pas se le permettre.

Les défenseurs des droits à l’avortement et les manifestants anti-avortement manifestent devant la Cour suprême des États-Unis, la Cour suprême des États-Unis, le mercredi 1er décembre 2021 à Washington, DC. (Kent Nishimura / Los Angeles Times via .)

« Nous serons un sanctuaire », a déclaré Newsom lors d’une interview avec AP. Le gouverneur a également noté qu’il était conscient que des personnes se rendraient en Californie pour la procédure, affirmant que l’État « recherchait des moyens de soutenir cette inévitabilité et des moyens d’étendre nos protections ».

AP a également noté que Newsom prévoyait de mettre en évidence certains détails du rapport dans sa proposition de budget le mois prochain.

La plupart des avortements pratiqués en Californie sont couverts pour de nombreux résidents à faible revenu par le programme Medicaid de l’État. La Californie est l’un des six États qui exigent des compagnies d’assurance privées qu’elles couvrent les avortements.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom regarde lors d’une conférence de presse au Unity Council le 10 mai 2021 à Oakland, en Californie. (Photo de Justin Sullivan/.)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dans un effort pour étendre les « soins d’avortement de haute qualité et centrés sur le client », le rapport appelle également à la création d’un « Corps de bourses d’études en Californie pour la reproduction » qui offrirait des bourses aux étudiants en médecine qui s’engagent à offrir des services d’avortement dans les zones rurales de l’État. .

Les défenseurs de l’avortement dans l’État suggèrent que le plan nécessitera une action de l’État pour réussir.

« Nous cherchons comment renforcer les capacités et la main-d’œuvre », a déclaré Jodi Hicks, PDG de Planned Parenthood Affiliates of California. « Il faudra un partenariat et un investissement avec l’État.

Dans un tweet, Lila Rose, militante pro-vie et présidente de Live Action, a critiqué le plan, affirmant que l’État ressemblerait davantage à un « abattoir qu’à un sanctuaire » si le plan était réalisé. « Un ‘sanctuaire’ où les enfants sont emmenés pour être tués », a écrit Rose. « Plus comme un abattoir qu’un sanctuaire. Horrible. »