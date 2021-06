Gavin Newsom lève le mandat du masque pour les adultes vaccinés, mais pas pour les étudiants vaccinés de la maternelle à la 12e année ⋆ 10z viral

La Californie mettra à jour ses directives sur les masques pour les adultes entièrement vaccinés la semaine prochaine, mais les enfants des écoles K-12 de l’État seront toujours invités à porter un couvre-visage quel que soit le statut vaccinal.

« 15% de notre population reste sans possibilité de vaccination (les enfants de moins de 12 ans ne sont pas encore éligibles) et le risque d’exposition et d’infection au COVID-19 persistera jusqu’à ce que nous atteignions une immunité communautaire complète”, indique le guide.

La nouvelle directive supprime le mandat du masque des lieux publics, à quelques exceptions près telles que les transports en commun, divers établissements pour jeunes, les établissements de santé, les garderies et les écoles K-12.

On ne sait pas quelle science suit les directives de l’État, car les enfants font partie de la population à risque le plus faible. Les enfants américains représentent 13% de tous les cas de coronavirus, et jusqu’à présent, moins de 300 enfants et adolescents sont morts du COVID-19 au total aux États-Unis. En moyenne, plus d’enfants meurent chaque année aux États-Unis par noyade.

« De plus, des masques sont requis pour les personnes non vaccinées dans les lieux publics intérieurs et les entreprises (exemples : commerces de détail, restaurants, théâtres, centres de divertissement familial, réunions, bureaux des gouvernements étatiques et locaux au service du public) », indique le guide.

Le gouverneur démocrate Gavin Newsom a déclaré dans une interview en mai : « Nous ne portons pas de couvre-visage. Nous ne sommes d’aucune façon limités, de quelque manière que ce soit, à faire les vieilles choses que nous faisions, à l’exception d’énormes événements de convention en salle à grande échelle comme celui-ci, où nous utilisons notre bon sens.

Pourtant, on demande toujours aux écoles de mettre en place des couvre-visages pour les Américains qui sont très peu susceptibles de contracter la maladie ou d’en mourir pour la première fois.

La pétition pour rappeler Newsom a atteint plus de 1,6 million de signatures et les responsables du comté signaleront les signatures retirées d’ici le 22 juin. Après une période de 30 jours au cours de laquelle les responsables électoraux détermineront le budget, une date sera fixée pour les élections probablement à l’automne.