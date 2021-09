Gavin Newsom signe des projets de loi sur la protection contre l’avortement et déclare la Californie “État de liberté reproductive”

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a promulgué mercredi deux projets de loi destinés à protéger la vie privée des avorteurs et des patientes.

Cette décision fait suite à la nouvelle loi du Texas sur l’avortement, qui interdit tous les avortements après six semaines de grossesse et permet aux particuliers de poursuivre les personnes qui aident une personne enceinte à violer l’interdiction. La loi du Texas est entrée en vigueur le 1er septembre et a été confirmée dans une décision 5-4 par la Cour suprême des États-Unis.

La Californie et le Texas, les deux États les plus peuplés du pays, prennent régulièrement parti sur des questions telles que les soins de santé et l’immigration, la Californie dirigée par les démocrates prenant généralement des positions libérales et le Texas dirigé par les républicains empruntant une voie conservatrice.

Une nouvelle loi californienne interdit d’enregistrer ou de photographier des patientes ou des prestataires à moins de 100 pieds d’une clinique qui pratique des avortements, tandis que l’autre exige que les informations sur la santé d’une patiente restent confidentielles, même si cette patiente n’est pas le principal assuré de son assurance maladie.

“La Californie a été un leader dans la protection de l’accès aux droits sexuels et reproductifs, mais comme nous l’avons vu récemment avec des attaques sans précédent contre ces droits, nous pouvons et devons faire plus”, a déclaré Newsom, un démocrate, dans un communiqué de son bureau. “Je suis fier aujourd’hui de signer ces deux projets de loi qui démontrent notre engagement à renforcer et à protéger davantage l’accès aux services de santé reproductive en Californie.”

Le gouverneur Gavin Newsom parle à San Francisco. (Presse associée)

“La liberté la plus précieuse est la vie elle-même. Le Texas a adopté une loi qui garantit que la vie de chaque enfant avec un battement de cœur sera épargnée des ravages de l’avortement”, a déclaré l’attachée de presse d’Abbott, Renae Eze, dans une déclaration à Fox News.

Les critiques disent que de nombreuses femmes ne savent pas encore qu’elles sont enceintes à six semaines – à peu près au moment où un battement de cœur fœtal peut être détecté pour la première fois – et la loi ne fait aucune exception pour le viol ou l’inceste.

“Ce sont des jours sombres. Je ne pense pas que l’on puisse sous-estimer la nature conséquente du moment dans lequel nous vivons”, a déclaré Newsom. « Il devient d’une importance démesurée que la Californie s’affirme.

Newsom plus tôt ce mois-ci a survécu à un effort pour le faire démis de ses fonctions, déclenché en grande partie par les restrictions imposées par l’État aux coronavirus sur les entreprises, les écoles et les lieux de culte. Au cours de la campagne de rappel, l’ancien maire de San Francisco a fait allusion à la loi texane sur l’avortement alors qu’il lançait des appels aux électeurs.

En Californie, la première nouvelle loi, rédigée par la députée de l’État Rebecca Bauer-Kahan, une démocrate d’Orinda, qualifie de délit de filmer quelqu’un sans son consentement à des fins d’intimidation. Ceux qui violent la loi peuvent être passibles d’une peine d’un an de prison dans le comté, d’une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 $, ou des deux.

Il est déjà illégal en Californie de publier en ligne des informations personnelles sur les prestataires d’avortement ou leurs patientes, mais cette loi n’avait pas été mise à jour depuis le milieu des années 2000 avant mercredi. La loi met également à jour la formation des agents de la paix relative aux infractions aux droits de reproduction.

“Nous montons la mise. Nous disons qu’en Californie, nous n’accepterons pas que nos prestataires de soins de santé reproductive et nos patients soient soumis à des menaces à la fois en ligne et en personne”, a déclaré Bauer-Kahan.

L’autre nouvelle loi, rédigée par le membre de l’Assemblée de l’État David Chiu, un démocrate de San Francisco, oblige les compagnies d’assurance californiennes à garder automatiquement certaines procédures médicales confidentielles, y compris les avortements. Chiu a souligné l’importance du projet de loi car la loi fédérale sur les soins abordables permet aux gens de rester dans le régime d’assurance maladie de leurs parents jusqu’à l’âge de 26 ans.

“Cette violation de la vie privée les a mis dans une position terrible et, dans certains cas, même dangereuse”, a déclaré Chiu. “Si vous recevez des services de santé sensibles, vous seul devriez recevoir des communications confidentielles à ce sujet.”

Jonathan Keller, président du California Family Council, a déclaré que le projet de loi aurait dû faire la distinction entre un jeune de 25 ans bénéficiant du régime de santé de ses parents et un jeune de 12 ans.

“Les parents doivent être consultés avant que leurs enfants mineurs ne reçoivent un traitement médical qui change la vie”, a déclaré Keller. “Il est profondément préoccupant que la législature et le gouverneur continuent d’usurper l’autorité parentale.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.