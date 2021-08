Gavin Newsom souhaite que les incendies de forêt soient le moindre de ses problèmes – RedState ⋆ .

Les murs se referment sur Gavin Newsom. Hair Gel est confronté à une élection de rappel qui est une impasse, et le fait que Kamala Harris vienne faire campagne pour lui alors que l’imprudence de l’administration Biden-Harris est exposée au monde entier, peut être plus un handicap qu’un atout.

Sans parler de la saison des feux de forêt : actuellement, la Californie a le Dixie Fire, le Monument Fire, le McFarland Fire, le Caldor Fire et le French Fire à différents stades de confinement.

Malgré cela, les législateurs californiens ont décidé de reporter indéfiniment une audience de contrôle établie. Cette audience était censée examiner pourquoi les antécédents de Newsom en matière de prévention des incendies de forêt ont été si horribles.

Depuis CapRadio :

Un groupe bipartite de législateurs a appelé à l’audience après qu’une enquête de CapRadio et de la salle de presse californienne de NPR a révélé que l’administration Newsom avait annulé une augmentation prévue de 500 millions de dollars du financement de la prévention des incendies de forêt et surestimé – de 690% – le nombre d’acres traités par sa “priorité” projets de prévention des incendies de forêt.

CalLeg essaie vraiment de sauver le bacon de Newsom, et ils ont eux-mêmes peur. Une fois que nous enlevons Son Hairfulness de la chaise du gouverneur, ils savent qu’ils seront les prochains.

Mais, Governor Hair Gel fait de son mieux pour jouer le leader « sous contrôle ».

Merci à tous les pompiers et premiers intervenants qui travaillent sans relâche pour protéger les vies et les maisons du #CaldorFire. Pour les personnes touchées, nous nous engageons à vous aider à vous remettre sur pied. CA utilise tous les outils de la boîte à outils pour relever ce défi de front et protéger les communautés. pic.twitter.com/MGikiO50Q6 – Bureau du gouverneur de Californie (@CAgovernor) 24 août 2021

Ouais ok. Nous savons que la boîte à outils a été volée à l’aveugle par ses copains. Alors, quelle est l’excuse de CalLeg pour annuler cette audience de surveillance ?

Les législateurs démocrates ont déclaré qu’ils reportaient leurs efforts de surveillance après la saison des incendies de forêt, à l’automne ou à l’hiver. Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, le membre de l’Assemblée Richard Bloom – qui préside le sous-comité du budget qui devait mener l’audience – a déclaré qu’il n’avait pas prévu “le nombre et la gravité des incendies de forêt que CalFire combattrait” maintenant. Le changement met également l’audience après les élections du 14 septembre sur l’opportunité de rappeler Newsom.

Non, ils remettent à plus tard jusqu’à ce qu’ils sachent dans quel sens souffle le vent sur cette élection de rappel. La mauvaise gestion de l’État, bien qu’elle soit certainement la faute de Newsom, n’aurait pas été possible si la législature faisait son travail et agissait comme un contrôle de son pouvoir exécutif. Au lieu de cela, ils ont emmené des junkets à Maui et ont utilisé COVID comme excuse pour fermer le Capitole à deux reprises.

La décision de reporter l’audience de surveillance intervient alors que des e-mails internes obtenus via une demande d’enregistrement public montrent que le directeur de Cal Fire, trié sur le volet par Newsom, Thom Porter, a ordonné la suppression d’un document clé du site Web du département le même jour que CapRadio et la salle de presse californienne de NPR ont publié son enquête. . Le document – une “fiche d’information” décrivant les projets prioritaires de Newsom – indiquait que l’effort de prévention des incendies achèverait les travaux sur 90 000 acres de terres forestières. En réalité, Cal Fire a réalisé moins de 12 000 acres. Dans un e-mail contenant un lien vers la fiche d’information, un haut responsable de Cal Fire, Matthew Reischman, a posé une question simple à ses supérieurs : « Chefs, devons-nous abattre ? » Porter a répondu: “Oui, c’est vieux et obsolète.” Dans un autre e-mail obtenu par CapRadio et la salle de presse californienne de NPR, Reischman a suggéré que Cal Fire devrait supprimer « probablement tous les autres similaires également », c’est-à-dire ceux qui ont revendiqué 90 000 acres. […] L’avocat de la transparence Aaron Mackey, un avocat principal à l’Electronic Frontier Foundation, a déclaré qu’il était troublé par la suppression du document et a déclaré que l’action soulignait la nécessité pour la législature de l’État d’exercer sa fonction de surveillance. « Retarder cette audience [shows] que la transparence et la responsabilité envers le grand public sont parfois considérées comme une réflexion après coup », a-t-il déclaré. Ces valeurs, a-t-il ajouté, doivent être considérées comme “au cœur de la mission de l’agence”, ainsi que la prévention et la suppression des incendies de forêt.

Il est étonnant de voir à quel point la menace du rappel fait apparaître les choses au grand jour. Si le Rappel ne fait rien de plus, il a mis en lumière comment l’activité ou le manque d’activité de notre gouvernement érode l’État.

Le 14 septembre ne peut pas arriver assez tôt.