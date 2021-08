Gavin Newsom visite la région de Californie dévastée par les incendies de forêt

in

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a visité samedi les ravages causés par l’incendie de Dixie dans le nord de l’État.

L’incendie est devenu le plus grand incendie de forêt de l’histoire de l’État, selon FOX 2 de la Bay Area.

“Nos cœurs souffrent pour cette ville”, a tweeté Newsom avec une photo de décombres brûlés qui était autrefois le bureau de poste de Greenville. « Greenville, même si ce moment peut sembler insurmontable, nous serons là pour vous aider à reconstruire. »

150 millions de dollars sabrés

Le gouverneur, qui fait face à une élection de rappel le mois prochain pour des questions telles que sa gestion du coronavirus, a déclaré qu’il prévoyait de revoir les efforts de prévention des incendies de forêt lors de son élection en 2019, mais un rapport de juin a déclaré qu’il avait déformé la portée et le succès des projets de gestion forestière, selon NPR.

L’enquête de CapRadio et de la California Newsroom a également révélé que le gouverneur avait réduit de 150 millions de dollars le financement de la prévention des incendies.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom inspecte les maisons de Greenville rasées par le Dixie Fire le samedi 7 août 2021, dans le comté de Plumas, en Californie. L’accompagnant est le chef adjoint de la région Cal Fire, Curtis Brown. (Presse associée)

Newsom a affirmé que 90 000 acres de forêt avaient été traités par des brûlages dirigés, des éclaircies forestières ou d’autres efforts de prévention, mais seulement 12 000 acres ont été réellement traités, selon les propres données de l’État, selon Scott Rodd qui a révélé l’histoire pour CapRadio.

Rodd a déclaré à NPR Newsom qu’il avait refusé les demandes d’interview de CapRadio, mais le chef de Cal Fire, Thom Porter, a déclaré que son département était responsable des fausses déclarations du gouverneur sur un manque de communicationjecation.

Rodd a déclaré que Porter a ajouté: “Il est difficile de prévenir de futurs incendies lorsqu’il y a des incendies en cours, en particulier au cours d’une année comme l’année dernière, lorsque vous avez eu un nombre record d’incendies en même temps.”

Rappel challenger Kevin Faulconer, un ancien maire de San Diego, a critiqué la gestion des incendies de forêt par Newsom samedi.

“#DixieFire est maintenant le plus grand de l’histoire de l’AC. Greenville a été tragiquement détruit la nuit dernière”, a-t-il tweeté. “Les idées ratées de Gavin Newsom augmentent le danger de ces incendies. Nous avons besoin d’une réduction importante du carburant, de meilleures routes #incendie et de voies d’évacuation robustes pour chaque communauté. Un pied de guerre. #incendies de forêt.”

Le Dixie Fire est le dernier d’une série d’incendies de forêt dévastateurs dans l’État au cours des dernières années, propagés par une chaleur record, un temps sec et des vents forts.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom s’entretient avec les forces de l’ordre lors de l’examen des dommages causés à Greenville, qui a subi d’importantes pertes de structure lors de l’incendie de Dixie, le samedi 7 août 2021, dans le comté de Plumas, en Californie. (Presse associée)

L’incendie a détruit des centaines de maisons et rasé une grande partie de la petite ville de Greenville, à environ 150 miles au nord de Sacramento.

Les quelque 1 000 habitants de Greenville ont été invités à évacuer mercredi alors que les flammes se fermaient et incendiaient divers bâtiments en bois, dont certains avaient plus de 100 ans.

Le bureau du shérif du comté de Plumas a averti les résidents mercredi soir : « Si vous êtes toujours dans la région de Greenville, vous êtes en danger imminent et vous DEVEZ partir maintenant !!

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom examine un poteau électrique brûlé lors de l’examen des dommages causés par l’incendie de Dixie à Greenville le samedi 7 août 2021, dans le comté de Plumas, en Californie. L’accompagnant est le chef adjoint de la région Cal Fire, Curtis Brown. (Presse associée)

Le superviseur du comté de Plumas, Kevin Goss, a qualifié la destruction de “notre plus grand cauchemar”.

“L’incendie de Dixie a incendié tout notre centre-ville. Nos bâtiments historiques, nos maisons familiales, nos petites entreprises et les écoles de nos enfants sont complètement perdus”, a écrit Goss sur Facebook mercredi. “Chaque centimètre carré du centre-ville recèle d’innombrables souvenirs pour chaque membre de notre petite communauté et une grande quantité d’histoire de nos ancêtres.”

Aucune blessure ou décès n’a été immédiatement signalé, mais le bureau du shérif du comté de Plumas a déclaré vendredi soir qu’il travaillait toujours pour entrer en contact avec huit personnes portées disparues.

Dixie est le plus grand incendie actif en Californie avec 446 723 acres et seulement 35% de confinement samedi après-midi. Plus de 5 000 personnes travaillent à lutter contre l’incendie. Pacific Gas & Electric a déclaré le mois dernier que l’incendie avait peut-être commencé lorsqu’un arbre est tombé sur l’une de ses lignes électriques.

Il y a eu 17 incendies de forêt actifs dans tout l’État samedi, selon Cal Fire.

Certains scientifiques blâment le changement climatique pour l’augmentation des incendies de forêt au cours des dernières décennies. Une étude de 2016 dans les Actes de la National Academy of Sciences a révélé que « le réchauffement et le séchage observés ont considérablement augmenté l’aridité des combustibles pendant la saison des incendies, favorisant un environnement de feu plus favorable dans les systèmes forestiers ».

Paul Best de Fox News a contribué à ce rapport.