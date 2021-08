in

Gavin Rossdale sort avec une nouvelle Gwen. L’ex de Gwen Stefani voit une fille de 26 ans nommée Gwen, un modèle Instagram. IL POSSÈDE!

Le Sun a rapporté que Gavin voyait une “nouvelle Gwen sexy” depuis avril. Une source a dit qu’ils se trouvaient tous les deux, chauds !

«Elle est super belle et a des tonnes d’hommes qui la poursuivent, mais elle était vraiment fondue pour Gavin et lui pour elle. Ils ont passé du temps ensemble à Los Angeles et ont vu comment les choses se passent. Personne n’est pressé de devenir sérieux.”

VRAIMENT? Selon DListed, une autre source a déclaré à @deuxmoi que la “nouvelle Gwen” avait publié des photos de repas faits maison, préparés par Gavin, et aurait posté une fois une photo (qu’elle a ensuite supprimée) d’elle et de Gavin très amoureux sur la plage. . Si vous voulez voir le portfolio de la nouvelle Gwen, qui d’ailleurs s’appelle Gwen Singer, allez sur Instagram car, bien sûr, c’est un modèle Instagram. Quoi d’autre?

Comme vous vous en souvenez peut-être, Gwen Stefani et Gavin Rossdale se sont séparés en 2015, après l’avoir trompée avec la nounou. Le divorce a été finalisé en 2016, et en janvier de cette année, l’Église catholique a accordé l’annulation du mariage à Gwen, 51 ans, et ainsi le chanteur a pu épouser Blake Shelton, 45 ans, par l’église.

De son côté, Gavin, 55 ans, a été avec la nounou avec qui il a trompé Stefani, avec l’ex de Tiger Woods, Elin Nordegren, le mannequin allemand de 27 ans Sophia Thomalia, le mannequin de 26 ans Natalie Goldba et maintenant il sort avec quelqu”un de 26 ans … modèle Instagram nommé Gwen Singer … presque appelé Gwen Singer de No Doubt … WTF?

Donc, Gavin Rossdale sort avec une nouvelle Gwen, Gwen Singer.

https://www.farandulista.com/2021/08/31/gavin-rossdale-saliendo-con-una-nueva-gwen.html2021-08-31T12:14:09-05:00FarandulistaGwen StefaniGossipGavin Rossdale, Gwen Singer, nouveau Gwen, nouvelle partenaire

Gavin Rossdale sort avec une nouvelle Gwen. L’ex de Gwen Stefani voit une fille de 26 ans nommée Gwen, un modèle Instagram. IL POSSÈDE! Le Sun a rapporté que Gavin voyait une “nouvelle Gwen sexy” depuis avril. Une source a dit que les deux se sont rencontrés…

Farandulista azuka.langley.sohryu@gmail.comAdministrateur Farandulista

Partagez les potins !